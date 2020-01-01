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Chriss, Oubre Jr. üzerinden Phoenix Suns'a laf attı!

Golden State Warriors pivotu Marquese Chriss, takım arkadaşı Kelly Oubre Jr. hakkında konuşurken, ikisinin de eski takımı olan Phoenix Suns hakkında bazı ithamlarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Golden State Warriors pivotu Marquese Chriss, takım arkadaşı Kelly Oubre Jr. hakkında konuşurken, ikisinin de eski takımı olan Phoenix Suns hakkında bazı ithamlarda bulundu.

Chriss, Suns'la geçirdiği süre boyunca sıkıntı çekmişti ve takımın da ona pek düşkün olmadığına dair bazı söylentiler bulunuyordu.

Chriss'e muhabirler tarafından, eski ekibinin bir parçası olduğu için Oubre Jr. ile herhangi bir ilişkisi olup olmadığı sorulduğunda, yanıtı şu oldu:

"Kelly ile çaylak yılımda ona karşı oynadığımızda tanışmıştım. Book'la (Devin Booker) arası iyiydi. Ama konuşmalarımız üstünkörüydü, birkaç kez konuşmuştuk. Lakin ben herkesi desteklerim. Herkesin iyi iş başardığını görmek isterim."

23 yaşındaki oyuncu, sonrasında Phoenix için şu ifadeleri kullandı:

"Neyse ki buraya geldi. Artık orada olmaması, bence onun için iyi bir durum. İşleri acayip bir şekilde idare ediyorlar. Eskiden öyle bir durumun içinde bulunduğu için, onun adına üzülüyorum, çünkü ben de Phoenix'ten bu şekilde takaslanmıştım. Artık onu gerçekten isteyen ve aynı amanda elinden gelenin en iyisini yapmasını isteyen bir organizasyonda olduğu için memnunum."


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