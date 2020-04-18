Chris Wilder Fenerbahçe-Galatasaray derbisini anlattı

Sheffield United Teknik Direktörü Chris Wilder, bu sezon takımı ile beraber büyük işler çıkardı. Premier Lig'e bu sezon yükselen ve düşük bir bütçe ile mücadele eden Sheffield liglere ara verildiğinde 43 puanla 7. sıradaydı ve Şampiyonlar Ligi iddiasını koruyordu.Chris Wilder, Şubat ayında oynanan ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı 21 yıllık iç saha yenilmezliğini kaybettiği derbi maçını yerinde takip etti. Maç ayrıca 2 kırmızı karta, 2 karşılıklı penaltıya ve birçok olaya sahne oldu.Bu atmosferi sonuna kadar hisseden Chris Wilder, futbolcuların nasıl ateşli bir ortamda oynadığını gördü.Maçı anlatan Chris Wilder;dedi.Chris Wilder, Liverpool maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle İngiliz medyasının tepkisine maruz kaldı. İngiliz hoca, takımı Sheffield United'in Liverpool'la oynadığı maçı Dean Henderson'un hatası ile kaybetmesi sonrası, oyuncusunu eleştirilere karşı korumaması nedeniyle eleştirilmişti.Bazıları, medyaya karşı bir hocanın oyuncusunu eleştirmesini yanlış buluyordu. Dean Henderson ise; eleştirilerden dersini almışcasına, bu maç sonrası performansını yükseltti.Dean Henderson'un hatası ile ilgili konuşan Wilder;dedi.