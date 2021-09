Chris Webber, Hall of Fame seçildiği için çok mutlu!

Eski NBA yıldızı Chris Webber, sekiz yıllık bekleyiş sonrası nihayet bir Hall of Fame oyuncusu olmanın verdiği mutluluktan bahsetti.



ESPN ile yaptığı yakın tarihli bir röportajda Webber, nihayet bir Hall of Famer olma konusunda samimi ifadelerde bulundu.



Bu anı uzun süre beklemiş olan Webber, her geçen yıl alamadığı telefonlardan ötürü hüsrana uğramış olduğu açıkladı:



"Her zaman bir Hall of Fame oyuncu olacak kadar şanslı olacağımı düşünürdüm. Özgeçmişimin bunun için yeterli olduğunu sanıyordum ama kimse sırf buna bağlı olarak katılamıyor. Giremediğim her yıl benim için üzücü olduğundan ötürü, artık Hall of Fame seçilenlere odaklanmamaya karar vermiştim. Buna kafa yormayıp, işime bakıyordum.



Fakat birçok Hall of Fame oyuncu bu süreçte beni aramış ve 'Desteğimiz seninle biliyorsun, giremediğine inanamıyoruz' şeklinde destek vermişlerdi. Yani zor bir süreçti.



Aslında, dört yıl önce ilk kez telefon aldığımda, sekiz yıldır çocuk sahibi olmaya çalışıyordum. Ve bu 'Hayır' cevabını aldığım dönemde yeni doğmuş bir bebeğim vardı, bu yüzden içimden 'Tanrım, üzülemem. Nimetlerin için sana teşekkür ederim. Bunun için bir süredir dua ediyorum ama aynı zamanda, sahada rakiplerime zor zamanlar geçirttiğimi de biliyorum' diyordum. Bu işe bu şekilde bakıyordum."



Webber, 2021 Hall of Fame sınıfındaki diğer oyuncular arasında Paul Pierce ve Chris Bosh'a katılıyor olacak ve uzun süren bekleyişi sonrası, basketbol tarihinin sayfalarında yerini alacak.