Chris Singleton takımdan ayrıldı

Anadolu Efes'te ikinci dönemini geçiren Chris Singleton takımdan ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Chris Singleton takımdan ayrıldı
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21 Haziran 2023 12:49
2022 yılında takımdan ayrılan ve bı yıl kış transfer döneminde tekrardan kadroya katılan 33 yaşındaki Chris Singleton takımdan ayrıldığını açıkladı.

İkinci Anadolu Efes döneminde 14 karşılaşmaya çıkan Chris Singleton Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşadı. Toplamda Anadolu Efes'le 3.5 sezon geçiren Chris Singleton 2 Euroleague şampiyonluğu'da kazanmıştı.

NEREYE GİDECEĞİ BELLİ DEĞİL

33 yaşındaki ABD'li oyuncunun Anadolu Efes'le yollarını ayırdıktan sonra nereye transfer olacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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