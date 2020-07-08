Chris Singleton, 2+1 yıl daha Anadolu Efes'te

Chris Singleton, -bir yılı opsiyonlu olmak üzere- 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes'te görev yapacak.

Chris Singleton, 2+1 yıl daha Anadolu Efes'te
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08 Temmuz 2020 16:14
Geçtiğimiz sezon başında Anadolu Efes'e katılan Chris Singleton, -bir yılı opsiyonlu olmak üzere- 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes'te görev yapacak.

Turkish Airlines Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 28 karşılaşmada 25:39 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 7,8 sayı, 4,4 ribaunt ve 1,0 asist ortalamaları ile mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ise geçtiğimiz sezon 13 maça çıkan başarılı oyuncu, maç başına 28:42 dakika süre alarak 10,9 sayı, 4,9 ribaunt ve 1,4 asist ortalamaları ile mücadele etti.



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