Chris Paul'a üç takım talip oldu!

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'un, SNY'den Ian Begley'e göre üç NBA takımından ilgi gördüğü bildirildi.



Rapora göre, New York Knicks, Milwaukee Bucks ve Philadelphia 76ers, All-Star oyuncu ile sözleşme imzalamak istiyor.



Her üç takım da kendi kadrolarında değişiklik yapmayı planlıyor ve Paul ile sözleşme imzalamak, yeni sezon öncesinde kendileri için büyük bir destek olacak.



Paul, Thunder ile muhteşem bir sezonu geride bırakmıştı. 35 yaşındaki oyuncu, takımın Batı'da beşinci sırada sezonu bitirmesini ve playofflara ulaşmasını sağlamıştı.



CP3, OKC ile maç başına 17.6 sayı, 6.7 asist ve 5.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Paul'un 2020-21 sezonunda 41.4 milyon dolar kazanması bekleniyor.



