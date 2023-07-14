Golden State Warriors'ın yeni guardı Chris Paul'un takımda ilk beş başlamayı umduğu iddia edildi.



The Athletic'ten Sam Amick, CP3'nin Stephen Curry ve Klay Thompson'ın yanında başlangıç kadrosunda oynamanın bir yolu bulunmasına dair biraz umut besliyor:



"Pazar günü Vegas'ta düzenlenen basın toplantısında bu sezon Warriors için benchten geleceği fikrine karşı tepkisi görüldüğünde, aklındakini az çok tahmin edebiliyoruz.



Sırada ne olursa olsun, Paul'un ilk beş başlaması için bir yol bulunacağına dair biraz umut beslediği çok açık (ve hayır, Steph Curry ve/veya Klay Thompson'ın yerine değil, onlarla birlikte) "



Paul, NBA kariyeri boyunca tek bir maçta bile benchten oyuna dahil olmamıştı.



