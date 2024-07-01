San Antonio Spurs ve Chris Paul, Bleacher Report'tan Chris Haynes'in haberine göre tek yıllığı 11 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde anlaştı.



Geçtiğimiz sezon Paul, Golden State Warriors'la 58 maça çıkmış ve karşılaşma başına 26,4 dakikada 9,2 sayı, 3,9 ribaund ve 6,8 asist ortalamaları yakalamıştı.



Warriors, Paul'un 30 milyon dolarlık kontratını garanti altına alma tarihini 30 Haziran'a ertelemiş ve Paul George'u takas etmeye çalışsa da, bunda başarısız olmuştu.





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