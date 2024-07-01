Chris Paul'un yeni takımı San Antonio Spurs!

San Antonio Spurs ve Chris Paul, Bleacher Report'tan Chris Haynes'in haberine göre tek yıllığı 11 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Chris Paul'un yeni takımı San Antonio Spurs!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2024 11:35
San Antonio Spurs ve Chris Paul, Bleacher Report'tan Chris Haynes'in haberine göre tek yıllığı 11 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde anlaştı.

Geçtiğimiz sezon Paul, Golden State Warriors'la 58 maça çıkmış ve karşılaşma başına 26,4 dakikada 9,2 sayı, 3,9 ribaund ve 6,8 asist ortalamaları yakalamıştı.

Warriors, Paul'un 30 milyon dolarlık kontratını garanti altına alma tarihini 30 Haziran'a ertelemiş ve Paul George'u takas etmeye çalışsa da, bunda başarısız olmuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery