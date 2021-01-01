Chris Paul, Suns ile 4 yıllığı 120 milyon dolara anlaştı!

Serbest oyuncu Chris Paul'un, Phoenix Suns ile kendisine 120 milyon dolar ödeyebilecek dört yıllık bir anlaşma için yeniden kontrat imzalamayı kabul ettiği bildirildi.



Anlaşma, Paul'u 40 yaşına kadar Phoenix'e bağlayacak. Ligin "38 Yaş üstü" kuralı takımların daha yaşlı oyunculara daha uzun sözleşmeler teklif etmesini yasaklayabiliyorken, Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Suns, Paul'un Bird haklarına sahip olduğu için bu kısıtlamayı atladı.



Suns ile geçtiğimiz sezon NBA Finalleri'ne yükselmiş olan Paul, 2021-22 sezonu için 44 milyon dolarlık bir opsiyonunu geri çevirdikten sonra serbest oyuncu olmuştu.



