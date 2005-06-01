Chris Paul, Phoenix Suns'a takaslandı!

Phoenix Suns'ın, Kelly Oubre, Ricky Rubio, Ty Jerome, Jalen Lecque ve 2022 birinci tur Draft hakkı karşılığında, Oklahoma City Thunder'dan Chris Paul ve Abdel Nader'i aldığı açıklandı.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, anlaşmaya dahil olan Draft hakkı, 2022'de 1'den 12'ye, 2023'te 1'den 10'a, 2024'te 1'den sekize korumalı ve 2025'te ise korumasız bir seçim.



Paul, Thunder ile kariyerini yeniden canlandırdığı bir 2019-20 sezonundan çıkıyor. Onuncu kez All-Star seçilmiş ve dördüncü kez All-NBA ikinci takımına seçilmiş olan CP3, 17.6 sayı, 6.7 asist, 5.0 ribaund ve 1.6 top çalma ortalamaları kaydetmişti.



Thunder genel menajeri Sam Presti, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Hem bu sezon hem de Hornets ile 2005-06 sezonundaki ilk görev süresi boyunca Thunder'a ve Oklahoma City topluluğuna yaptığı katkılar için Chris'e teşekkür etmek istiyoruz. Chris mükemmel bir liderdi ve kısa sürede büyük bir miras bıraktı.



Ona ve Abdel'e ve ailelerine gelecek için en iyisini diliyoruz. Ricky, Kelly, Ty ve Jalen'i Oklahoma City'de ağırlamayı dört gözle bekliyoruz ve Thunder programına katılmaları için heyecanlıyız."



Bu hamle aynı zamanda Paul'u, New Orleans Hornets'la oynadığı son dönemindeki başantrenörü Monty Williams ile yeniden bir araya getiriyor.



Oubre, iki yıl önce Washington Wizards'a bir sezon ortası takasıyla katılmış, 17.9 sayı ortalamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 24 yaşındaki oyuncu, sonraki sezonun sonuna kadar sözleşmeli durumda.



Rubio ise, Oklahoma City'ye yükselen yıldız Shai Gilgeous-Alexander ile birlikte oynaması için başka bir eski guard takviyesi sağlıyor. İspanyol oyuncu, geçtiğimiz sezonu maç başına 8.8 asistle NBA'de dördüncü sırada tamamlamıştı ve iki sezon daha anlaşmalı durumda.



