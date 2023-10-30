Golden State Warriors'ın veteran oyuncusu Chris Paul, NBA kariyerinde ilk kez bir maça benchten dahil oldu.



Paul, geçtiğimiz gece Golden State'in Houston Rockets'a karşı oynadığı maçta, ilk çeyreğin bitimine 6:58 kala oyuna girerek bunu kariyerinde ilk kez gerçekleştirmiş oldu. Sezonun ilk iki maçına ilk beş başlayan CP3, bir süredir ayak bileği sakatlığından ötürü forma giyemeyen Draymond Green'in Rockets'a karşı ilk beş başlaması nedeniyle, maça benchten dahil oldu.



Warriors veteranı, 27 dakika süre alarak 8 sayı, 5 ribaund ve 7 asist kaydettiği karşılaşma sonrası, şu ifadeleri kullandı:



"Kesinlikle değişikti, fakat günün sonunda basketbol bu. Isınma sürecinde falan farklı hissetmiş olsam da, sahaya çıkıp maça dahil olduğunuzda sadece basketbola odaklanıyorsunuz."



NBA'in 1982'de başlayan maçları takip etmeye başlamasından bu yana, Paul'un dün gece oynadığı maçlardan daha fazla maçta yer alıp hepsinde ilk beş başlayan oyuncu olmamıştı. Paul, playofflar da dahil olmak üzere NBA kariyerinin ilk 1,365 maçında ilk beş başlamıştı.



'Paul ilk beş başlayacak mı başlamayacak mı?' sorusu, geçtiğimiz yaz CP3'ün Warriors'a dahil olmasından beri merak konusu olmuştu. Paul ilk beş başlamak istediğini söylerken; Warriors başantrenörü Steve Kerr üse, Golden State'i altı ilk beş oyuncudan oluşan bir takım olarak gördüğünü belirtmişti.



Paul'un ilk beş başlamadığı son maç, kolej yıllarında Wake Forest'ın 13 Aralık 2004'teki karşılaşmasıydı.



