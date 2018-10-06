Chris Paul: "Carmelo'ya saygısızlık yapanlarda beyin yok"

Chris Paul, yeni takım arkadaşı Carmelo Anthony'e NBA'de ve medyada saygısızlık yapıldığını söyledi.



ESPN'de yayınlanan The Jump'a konuşan Chris Paul, "Bence biraz ön yargı var. Carmelo, benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Ona yapılan saygısızlıklar zaman zaman inanılmaz boyurlara ulaşıyor. Bu oyunun en iyi oyuncularından biri takımımızda, ona saygısızlık yapanlarda beyin yok." ifadelerini kullandı.



Carmelo Anthony'nin oyun stillerine adaptasyon konusunda hiçbir sorun yaşamayacağını belirten CP3, "Bu oyun içerisindeki en zeki oyunculardan bir tanesi. Herhangi bir adaptasyon problemi olmadı. Zaten sadece basketbol oynuyoruz. Farklı oyuncular, farklı sistemler ve detaylar getirebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ben de geçen sezon geldim. Koç, oyunla ilgili benle konuştu. Benimle birlikte sistem biraz farklılaştı." dedi.



Carmelo Anthony'nin de Rockets'a farklı bir stil getireceğini söyleyen Paul, "Carmelo, boş şutu sokar. Potaya yüklenir, içeri girer bitirir. Onla birlikte oynamak çok eğlenceli olacak." diyerek sözlerini noktaladı.



