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Chris Evans, Pınar Karşıyaka'ya transfer oldu

Tahincioğlu Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Gran Canaria'dan Chris Evans'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: DHA
Chris Evans, Pınar Karşıyaka'ya transfer oldu
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14 Ocak 2019 11:56
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı maratonunu tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın yeni transferi Chris Evans, İzmir'e geldi.

Euroleague'de yer alan İspanyol temsilcisi Gran Canaria'dan transfer edilen 2.03 boyundaki uzun forvet sağlık kontrolünden geçti.

Yeşil-kırmızılı ekip devre arası izninin ardından antrenmanlara bugün yeniden başlayacak.

Ligde ilk devrenin son maçları oynanırken Bahçeşehir Koleji'nin İstanbul Büşükşehir Belediyespor'u yenip 7 galibiyete ulaşmasıyla haftayı bay geçen 6 galibiyetteki Karşıyaka'nın Türkiye Kupası finallerine katılma şansı kalmadı.

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