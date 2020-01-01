Chris Clemons, aşilinden sakatlandı

Houston Rockets guardı Chris Clemons'ın, takımın San Antonio Spurs'a karşı oynadığı hazırlık maçında sağ aşil tendonunu kopardığı bildirildi.



Clemons'ın, sezonunu sona erdirecek olan teşhisi doğrulamak için daha sonra bir MR çektireceği açıklandı.



23 yaşındaki oyuncunun, bir üçlük attıktan sonra geriye koşarken, topallayıp ayak bileğini tuttuğu görüldü ve sonrasında tekerlekli sandalyeyle sahadan çıkarılmak zorunda kaldı.



Clemons'ın, Rockets'ın bir diğer aşil sakatlığı geçirmiş olan ve dönüşünde tedbirli davranmayı planladığı oyuncusu John Wall'un bulunduğu point guard rotasyonunda yedek olacağı düşünülmüştü ve Houston ekibi için önemli bir rol üstlenmesi bekleniyordu.



Clemons geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta, maç başına 8.8 dakika oynayarak 4.9 sayı ortalaması kaydetmişti.



