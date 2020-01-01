Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Chris Clemons, aşilinden sakatlandı

Houston Rockets guardı Chris Clemons'ın, takımın San Antonio Spurs'a karşı oynadığı hazırlık maçında sağ aşil tendonunu kopardığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets guardı Chris Clemons'ın, takımın San Antonio Spurs'a karşı oynadığı hazırlık maçında sağ aşil tendonunu kopardığı bildirildi.

Clemons'ın, sezonunu sona erdirecek olan teşhisi doğrulamak için daha sonra bir MR çektireceği açıklandı.

23 yaşındaki oyuncunun, bir üçlük attıktan sonra geriye koşarken, topallayıp ayak bileğini tuttuğu görüldü ve sonrasında tekerlekli sandalyeyle sahadan çıkarılmak zorunda kaldı.

Clemons'ın, Rockets'ın bir diğer aşil sakatlığı geçirmiş olan ve dönüşünde tedbirli davranmayı planladığı oyuncusu John Wall'un bulunduğu point guard rotasyonunda yedek olacağı düşünülmüştü ve Houston ekibi için önemli bir rol üstlenmesi bekleniyordu.

Clemons geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta, maç başına 8.8 dakika oynayarak 4.9 sayı ortalaması kaydetmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal