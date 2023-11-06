Haber Tarihi: 06 Kasım 2023 13:02 - Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 13:02

CHP Parti Meclis Üyeleri Listesi 2023: CHP PM sonuçları

CHP PM sonuçları belli oldu. İşte CHP Parti Meclis üyeleri listesi.... CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 60 üyeli Parti Meclisi'ne 380, 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu'na ise 98 aday başvurdu. Listelerdeki önemli isimler ilk kez Halk TV ekranlarında açıkladı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi ve oy sayımı sona erdi. CHP'nin A Takımı Belli Oldu. 5 isim Özel'in listesini delerek PM'ye seçildi.

CHP Parti Meclis Üyeleri Listesi 2023: CHP PM sonuçları
Abone Ol
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri tamamlandı.
Seçimlerde bin 366 delegeden, bin 277'si, 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullandı.

Dün akşam saatlerinde başlayan oy verme işleminin ardından, bu sabah başlayan sayım işlemi de tamamlandı, ilk sonuçlar gelmeye başladı.

KAZANAN İSİMLER BELLİ OLUYOR

Kadın ve gençlik kotasının uygulanmasının ardından, seçimi kazanan tam liste belli olacak.

İlk sonuçlara göre; Gökhan Zeybek ve Özgür Karabat gibi İstanbul milletvekillerinin en çok oyu aldığı görüldü.

9 İSİM LİSTEYİ DELDİ

Oğuz Kaan Salıcı'nın hazırladığı listeden bazı isimlerin, Özgür Özel'in listesini delip delmeyeceği de merak ediliyordu.


İlk sonuçlara göre; Müslüm Sarı, Mehmet Tüm, Semra Dinçer, Orhan Sarıbal, Ali Haydar Hakverdi, Deniz Yavuzyılmaz, Koza Yardımcı, Aylin Nazlıaka, Saliha Barut'un, Özgür Özel'in hazırladığı "anahtar liste"yi deldiği görüldü.

Özgür Özel'in "anahtar liste"sinde bulunan Sezgin Tanrıkulu ise 406 oy aldı.

PM seçiminde "anahtar liste" sunan bir diğer isim olan Oğuz Kaan Salıcı ise 363 oy alarak listeye giremedi.

3 GÜN İTİRAZ HAKKI VAR

Sonuçlara 3 gün itiraz hakkı bulunuyor, resmi sonuçlar, bu süreçteki itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.

ÖZEL, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Özel, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesi için dün oyunu kullandı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Özel, CHP'de bütün Türkiye'ye örnek olacak bir demokrasi şöleninin yaşandığını söyledi.

Bu parti içi demokrasinin, bütün Türkiye'ye örnek olmasını dileyen Özel, "Bundan sonraki süreçte hem parti içi demokrasiyi artırmaya, hem de Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz. Bu demokrasi şölenine katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. İyi ki CHP var, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki demokrasi var." ifadelerini kullandı.

Özel, "Kemal Bey ile bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna, "Telefonla görüştük, önümüzdeki günlerde, mazbatadan sonra bir devir teslim törenini hep birlikte bütün Türkiye'nin gözü önünde, partimize yakışır bir şekilde yapacağız." yanıtını verdi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın size yönelik açıklamalarına değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Özel, "Erdoğan bundan sonra geçen her günün, kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Erdoğan'ın stresini, içindeki karabasanı anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden endişe etmeye devam etsin." dedi.

CHP PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ LİSTESİ SONUÇLARI 

Kurulan 23 sandıkta 1366 delege 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullanıldı. Sonuçlara göre Özgür Özel'in anahtar listesini beş kişi deldi. Bu isimler,

Ali Haydar Hakverdi, Mehmet Tüm, Mustafa Adıgüzel, Müslim Sarı, Necdet Saraç, Nevaf Bilek, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal ve Semra Dinçer oldu. Salıcı'nın kadın ve gençlik kotası nedeniyle PM'ye giremeyeceği belirtiliyor.

İşte oylama sonrası belirlenen CHP'nin yeni A Takımı:

Parti Meclisi Üyeleri

Gökhan Zeybek

Özgür Karabat

Bedirhan Berk Doğru

Ozan Işık

Deniz Yücel

Gamze Taşçıer

Murat Bakan

Suat Özçağdaş

Cem Aydın

Baki Aydöner

Ensar Aytekin

M. Gül Çiftçi Binici

Selin Sayek Böke

Canan Taşer

Pınar Uzun Okakin

Mahir Yüksel

Erhan Adem

Burhanettin Bulut

Ecevit Keleş

Ali Abbas Ertürk

Hikmet Erbilgin

Ali Haydar Fırat

Bülent Nuri Çavuşoğlu

Hüseyin Yaşar

Berker Esen

Ulaş Karasu

Müslim Sarı

Deniz Yavuzyılmaz

Zeliha Aksaz Şahbaz

Özgür Ceylan

Hikmet Yalın Halıcı

Erbil Aydınlık

Sevgi Kılıç

Yalçın Görgöz

Orhan Sarıbal

Turgay Özcan

Melisa Uğuraş

Mehmet Tüm

Ali Haydar Hakverdi

Mehmet Necati Yağcı

Sinem Kırçiçek

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

İsmail Atakan Ünver

Semra Dinçer

Nevaf Bilek

Hüseyin Can Güner

Ahmet Hakan Uyanık

Bora Terzi

Ertan Akbaba

Dursun Bulut

Oğuz Kaan Salıcı

Şengül Yeşildal

Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri

Yankı Bağcıoğlu

Yalçın Karatepe

Volkan Demir

Baran Bozoğlu

İlhan Uzgel

Gülşah Deniz Atalar

Fethi Açıkel

Gökçe Gökçen

Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri

Ayça Akpek Şenay

Esin Fatma Temel

Hümeyra Akkuş Sandıklı

İsmail Emre Telci

Ekincan Aksoy

Özkan Tice

Aysem Gülmez

Deniz Çakır

Süleyman Bülbül

Deniz Demiröz

Nurdan Yücal

Turan Taşkın Özer

Ali Balta

Özgür Sağlam

Remzi Kazmaz

* İsimler aldıkları oy sayısına göre sıralanmıştır.

 

** Kadın ve gençlik kotası sonrası PM'deki 6 isim değişecek.

 



Haber ile daha fazlasına ulaşın:
CHP
Gündem

Diğer Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor
TFF, 'Geleceğin Yıldız Kızları' projesini hayata geçiriyor Futbol TFF, 'Geleceğin Yıldız Kızları' projesini hayata geçiriyor
Loki 2. sezon ne zaman, olacak mı? Loki 2. sezon fragmanı Gündem Loki 2. sezon ne zaman, olacak mı? Loki 2. sezon fragmanı
Terzi 3. sezon ne zaman? Terzi 4. sezon olacak mı? Gündem Terzi 3. sezon ne zaman? Terzi 4. sezon olacak mı?
Trabzonspor'a Kadıköy'de galibiyeti getiren 3 plan Trabzonspor Trabzonspor'a Kadıköy'de galibiyeti getiren 3 plan
Sivasspor evinde galibiyete hasret kaldı Sivasspor Sivasspor evinde galibiyete hasret kaldı
Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkıyor
Tuzlaspor'dan Ali Koç için olay açıklama! Fenerbahçe Tuzlaspor'dan Ali Koç için olay açıklama!
Unai Emery: 'Zaniolo'nun kafası rahat değil' Galatasaray Unai Emery: "Zaniolo'nun kafası rahat değil"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
TFF binasında büyük tartışma! Dursun Özbek ve Ali Koç çılgına döndü!
2
Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a cevap!
3
Eric Bailly'den Burak Yılmaz ve Tayfur Bingöl için açıklama
4
Fenerbahçe'de Samet Akaydin kararı!
5
Tuzlaspor'dan Ali Koç için olay açıklama!
6
Ancelotti açıkladı! Arda Güler neden oynamadı?
7
Okan Buruk, Bayern Münih'i yıkacak planı hazırladı!

SON HABERLER

yukarı ok