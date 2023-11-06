CHP Parti Meclis Üyeleri Listesi 2023: CHP PM sonuçları

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri tamamlandı.
Seçimlerde bin 366 delegeden, bin 277'si, 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullandı.
Dün akşam saatlerinde başlayan oy verme işleminin ardından, bu sabah başlayan sayım işlemi de tamamlandı, ilk sonuçlar gelmeye başladı. KAZANAN İSİMLER BELLİ OLUYOR
Kadın ve gençlik kotasının uygulanmasının ardından, seçimi kazanan tam liste belli olacak.
İlk sonuçlara göre; Gökhan Zeybek ve Özgür Karabat gibi İstanbul milletvekillerinin en çok oyu aldığı görüldü. 9 İSİM LİSTEYİ DELDİ
Oğuz Kaan Salıcı'nın hazırladığı listeden bazı isimlerin, Özgür Özel'in listesini delip delmeyeceği de merak ediliyordu.
İlk sonuçlara göre; Müslüm Sarı, Mehmet Tüm, Semra Dinçer, Orhan Sarıbal, Ali Haydar Hakverdi, Deniz Yavuzyılmaz, Koza Yardımcı, Aylin Nazlıaka, Saliha Barut'un, Özgür Özel'in hazırladığı "anahtar liste"yi deldiği görüldü.
Özgür Özel'in "anahtar liste"sinde bulunan Sezgin Tanrıkulu ise 406 oy aldı.
PM seçiminde "anahtar liste" sunan bir diğer isim olan Oğuz Kaan Salıcı ise 363 oy alarak listeye giremedi. 3 GÜN İTİRAZ HAKKI VAR
Sonuçlara 3 gün itiraz hakkı bulunuyor, resmi sonuçlar, bu süreçteki itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak. ÖZEL, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
Özel, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesi için dün oyunu kullandı.
Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Özel, CHP'de bütün Türkiye'ye örnek olacak bir demokrasi şöleninin yaşandığını söyledi.
Bu parti içi demokrasinin, bütün Türkiye'ye örnek olmasını dileyen Özel, "Bundan sonraki süreçte hem parti içi demokrasiyi artırmaya, hem de Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz. Bu demokrasi şölenine katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. İyi ki CHP var, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki demokrasi var." ifadelerini kullandı.
Özel, "Kemal Bey ile bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna, "Telefonla görüştük, önümüzdeki günlerde, mazbatadan sonra bir devir teslim törenini hep birlikte bütün Türkiye'nin gözü önünde, partimize yakışır bir şekilde yapacağız." yanıtını verdi.
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın size yönelik açıklamalarına değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Özel, "Erdoğan bundan sonra geçen her günün, kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Erdoğan'ın stresini, içindeki karabasanı anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden endişe etmeye devam etsin." dedi. CHP PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ LİSTESİ SONUÇLARI
Kurulan 23 sandıkta 1366 delege 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullanıldı. Sonuçlara göre Özgür Özel'in anahtar listesini beş kişi deldi. Bu isimler,
Ali Haydar Hakverdi, Mehmet Tüm, Mustafa Adıgüzel, Müslim Sarı, Necdet Saraç, Nevaf Bilek, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal ve Semra Dinçer oldu. Salıcı'nın kadın ve gençlik kotası nedeniyle PM'ye giremeyeceği belirtiliyor. İşte oylama sonrası belirlenen CHP'nin yeni A Takımı: Parti Meclisi Üyeleri
Gökhan Zeybek
Özgür Karabat
Bedirhan Berk Doğru
Ozan Işık
Deniz Yücel
Gamze Taşçıer
Murat Bakan
Suat Özçağdaş
Cem Aydın
Baki Aydöner
Ensar Aytekin
M. Gül Çiftçi Binici
Selin Sayek Böke
Canan Taşer
Pınar Uzun Okakin
Mahir Yüksel
Erhan Adem
Burhanettin Bulut
Ecevit Keleş
Ali Abbas Ertürk
Hikmet Erbilgin
Ali Haydar Fırat
Bülent Nuri Çavuşoğlu
Hüseyin Yaşar
Berker Esen
Ulaş Karasu
Müslim Sarı
Deniz Yavuzyılmaz
Zeliha Aksaz Şahbaz
Özgür Ceylan
Hikmet Yalın Halıcı
Erbil Aydınlık
Sevgi Kılıç
Yalçın Görgöz
Orhan Sarıbal
Turgay Özcan
Melisa Uğuraş
Mehmet Tüm
Ali Haydar Hakverdi
Mehmet Necati Yağcı
Sinem Kırçiçek
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
İsmail Atakan Ünver
Semra Dinçer
Nevaf Bilek
Hüseyin Can Güner
Ahmet Hakan Uyanık
Bora Terzi
Ertan Akbaba
Dursun Bulut
Oğuz Kaan Salıcı
Şengül Yeşildal Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri
Yankı Bağcıoğlu
Yalçın Karatepe
Volkan Demir
Baran Bozoğlu
İlhan Uzgel
Gülşah Deniz Atalar
Fethi Açıkel
Gökçe Gökçen Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri
Ayça Akpek Şenay
Esin Fatma Temel
Hümeyra Akkuş Sandıklı
İsmail Emre Telci
Ekincan Aksoy
Özkan Tice
Aysem Gülmez
Deniz Çakır
Süleyman Bülbül
Deniz Demiröz
Nurdan Yücal
Turan Taşkın Özer
Ali Balta
Özgür Sağlam
Remzi Kazmaz
* İsimler aldıkları oy sayısına göre sıralanmıştır.
** Kadın ve gençlik kotası sonrası PM'deki 6 isim değişecek.