Haber Tarihi: 09 Nisan 2023 12:05 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 12:06

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 AÇIKLANDI | CHP ADAY ADAYLARI LİSTESİ

2023 CHP milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. CHP Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak milletvekili adayları listesi belli oldu. Peki, CHP Milletvekili adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan CHP adayları listesi

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 AÇIKLANDI | CHP ADAY ADAYLARI LİSTESİ
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Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre CHP'de milletvekili adayları belli oldu. İstanbul'da üç bölgenin birinci sıralarında Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay ve Namık Tan var.
Listede İYİ Partili, Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor. CHP'nin Erzincan'daki birinci sıra adayıysa Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül oldu.

CHP parti meclisinde görüşülen ve kabul edilen listelerin ilerleyen saatlerde değişip değişmeyeceğineyse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karar verecek.

CHP, listelerin YSK'ya teslim edilmesi için saat 14:00'e randevu aldı.

AKP Milletvekili Adayları Listesi 2023 - TIKLAYINIZ


CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 AÇIKLANDI 

CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek. YSK'ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin CHP'den milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak. CHP'de çok sayıda ildeki milletvekili aday adayı listesi de belli oldu.

Milletvekili adayları şöyle:

Antalya

  1. Sururi Corabatur
  2. Cavit Arı
  3. Aliye Coşar
  4. Mustafa Erdem 
  5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
  6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
  7. Murat Özçelik 
  8. Ercüment Taşdemir
  9. Nilüfer Defeci
  10. Vahap Tuncer
  11. Sibel Gezen
  12. Ramiz Atakan
  13. Emrah Yurtlak
  14. Zehra Milli 
  15. Hatice Kübra Turan
  16. Müge Gezginci Uysal
  17. Mehmet Gök

Ankara

*1'inci bölge


1. Gamze Taşçıer

2. Deniz Demir

3. Okan Konuralp

4. Sadullah Ergin (DEVA)

5. Aliye Timisi Ersever

6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

7. Deniz Çakır

8. Kemal Akkurt

9. Aysun Palalı Köktaş

10. Elif Topkaya Sevinç

11. Hüseyin Can Güner

12. Aycan Günday Koçtürk

13. Armağan Erdoğan

*Ankara 2'inci bölge

1. Murat Emir

Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay, Namık Tan. (AA)

İstanbul

*İstanbul 1'inci bölge

1. Oğuz Kaan Salıcı

2. Gamze Akkuş İlgezdi

3. Fethi Açıkel

4. Gökhan Günaydın

5. Birol Aydın (Saadet Partisi)

6. Ahmet Ersagun Yücel

7. Elif Esen (DEVA)

8. Hasan Karal (DEVA)

9. Cemal Enginyurt (DP)

10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

11. Ali Gökçek

12. Suat Özçağdaş

13. Doğan Çakmak

14. Özcan Baripoğlu

15. Sevgi Kılıç

16. Olgun Çelik

*İstanbul 2'inci Bölge

1. Namık Tan

2. Yunus Emre

3. Gökhan Zeybek

4. Enis Berberoğlu

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6. Yüksel Mansur Kılınç

7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)

9. Berna Sukas

10. Fuat Yıldırım

11. Onur Aydın

12. Işık Öğütçü

13. Soner Özimer

14. Mehmet Ali Yüksel

15. Şaban Karaaslan

16. Elmas Aruz

*İstanbul 3'üncü Bölge

1. Engin Altay

2. Erdoğan Toprak

3. Türkan Elçi

4. İlhan Kesici

5. Zeynel Emre

6. Medeni Yılmaz (DEVA)

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

9. Özgür Karabat

10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA) 

11. Turan Taşkın Özer

12. Doruk Bulut

13. Oğuz Kemal Yakar

14. Turgay Özcan

15. Utku Caner Çaykara

16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

Adana

1. Orhan Sümer

2. Müzeyyen Şevkin

3. Burhannetin Bulut

4. Sadullah Kısacık (DEVA)

5. Ayhan Barut

6. Berke Duvan

7. Hüseyin Keser

8. Erkan Karakaya

9. Orhan Toplum

10. Kübra Özbiçer

11. Ahmet Korkmaz

12. Sercan Polat

13. Murat Öztanrıöver

14. Ebru Yılmaz

15. Elife Müftüoğlu

İzmir

*İzmir 1'inci Bölge

  1. Yüksel Taşkın
  2. Ahmet Tuncay Özkan
  3. Sevda ERdan Kılıç
  4. Murat Bakan
  5. Ednan Arslan
  6. Seda Kaya (DEVA)
  7. Haydar Altıntaş (DP)
  8. Devrim Barış Çelik
  9. Sefer İpekli
  10. Güldem Atabay
  11. Şahbal Aras
  12. Fulya Akçay
  13. Mehmet Şahin Fırat
  14. Birgül Değirmenci
*İzmir 2'inci Bölge

  1. Gökçe Gökçen
  2. Rıfat Nalbantoğlu
  3. Rahmi Aşkın Türeli
  4. Mahir Polat
  5. Salih Uzun (DP)
  6. Deniz Yücel
  7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
  8. Hüseyin Sezer
  9. Esin Doğan Metin
  10. Altan İnanç
  11. Emine Helin İnan Kınay
  12. Ayten Gülsever
  13. Nurşen Balcı
  14. Burak Kotan

Mersin

1. Ali Mahir Başarır

2. Gülcan Kış

3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)

4. Talat Dinçer

5. Hasan Ufuk Çakır

6. Emre Yılmaz

7. Nürsen Yücesoy Temizkan

8. Leyla Serin Kırık

9. Ahmet Yorgun

10. Mehmet Gültekin Uğur

11. Şerife Arıcı

12. Güven Kocabıyık

13. Neslihan Çelebi

Ordu

1- Seyit Torun
2- Mustafa Adıgüzel
3- Ahmet Tokluoğlu
4- Cengiz Okur
5- Nilgün Yılmaz

Şanlıurfa

1.Mahmut Tanal

2.Müslüm Cengizhan Akalın

3.Ahmet Tüysüz (DEVA)

4.Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)

5.İbrahim Direk

6.Süleyman Gök

7.Ali Fethi Gürler

8.Abdullah Direk

9.Müslüm Şikak

10.Adnan Tüysüz

11.Abdulkadir Çetin

Malatya

1. Veli Ağbaba
2. Enver Kiraz
3. Battal Kanbay

Tekirdağ

1. Faik Öztrak 

2. İlhami Özcan AYGUN, 

3. Cem Avşar(Deva)

4. Nurten Yontar, 

5. Mustafa Ülkem Uruk, 

6. İsmail Doğaroğlu,

7. Sema Kırkoyunkinet,  , 

8. İsmail Çelebi

Kırklareli

1 .Vecdi Gündoğdu

2. Fahri Özkan

3. Hatice Gül Bingöl

Kayseri

1. Aşkın Genç

2. Mahmut Arıkan ( Saadet Partisi)

3. Burhan Bahadır Özsoy ( DEVA Partisi)

4. Zülküf Arslan ( Gelecek Partisi)

5. Ümit Özer

6. Özgen Aydıncak

7. Ali Çetinkaya

8. Onur Sergen Doğan

9. İbrahim Kağan

10. Niyazi Ünalmış

Samsun

1. Murat Çan

2. Mehmet Karaman (Saadet)

3. Mustafa Yeşilyurt (Gelecek)

4. Nazan Güneysu

5. Mehmet Özdağ

6. Suat Yıldız

7. Neşe Kangüleç

8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır

9. Özler Yılmaz

Hatay

Hatay'da deprem sürecince çıkışları ile dikkat çeken Suzan Şahin CHP'nin adayları arasında yer almadı.

1. Mehmet Güzelmansur

2. Nermin Yıldırım Kara

3. Servet Mullaoğlu

4. Necmettin Çalışkan (Saadet)

5. Hikmet Hatunoğlu

6. Rahmi Vardı

7. Gökhan Özer

8. Bekir Atahan

9. Cemiyet Kışlaoğlu

10. Tamer Apiş

11. Filiz Haksöz

Van

1. Seracettin Bedirhanoğlu
2. Ercan Çiçek
3. Yılmaz Kılıç
4. Burak Çıtak
5. Aslı Arvas
6. Cafer Gürsel
7. Meral Ayhan
8. Aziz Örek

Karabük

1. Cevdet Akçay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ

Gaziantep

1. Hasan Öztürkmen

2. Melih Meriç

3. Ertuğrul Kaya (DEVA)

4. Reis Reisoğlu 

5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz

6. Erdal Geçit

7. Selim Karahan

8. Müslüm Şahinsoy

9. Hasan Gül

10. Mehmet İslam (Saadet)

11. Ahmet İdris İnal

12. Fatma Müge Düşün

13. Gökhan Çeliktürk 

14. Vicdan Aktaş

Manisa

1- Özgür Özel

2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu 

3- Bekir Başevirgen

4- Selma Aliye Kavaf (Deva)

5- Semih Balaban

Kahramanmaraş

1. Ali Öztunç

2. İrfan Karadutlu (DEVA)

3. Mehmet Bağlar

4. Ejder Kaygusuz

5. Naile İşlek

6. Tufan Yanar

7. Aziz Cem Güner

8. Çağatay Atasay

Kars

1. İnan Akgün Alp

2. Onur Uludaşdemir

3. Evren Yerdelen

Kastamonu

1. Hasan Baltacı

2. Kadir Yalçın

3. Ziver Kaplan

Kırıkkale

1.Ahmet Önal

2. Ömer Eldemir

3. Ümit Duman

Zonguldak

1. Deniz Yavuzyılmaz

2. Eylem Ertuğ Ertuğrul

3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA)

4. Merve Kır

5. Cemalaettin Sağtekin

Karaman 

1. İsmail Atakan Ünver

2. Yusuf Baştuğ

3. Hasan Ehliz

Karabük

1. Cevdet Akay

2. Abdullah Çakır

3. Bayram Karadağ

Manisa

1- Özgür Özel

2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu 

3- Bekir Başevirgen

4- Selma Aliye Kavaf (Deva)

5- Semih Balaban

Kahramanmaraş

1. Ali Öztunç

2. İrfan Karadutlu (DEVA)

3. Mehmet Bağlar

4. Ejder Kaygusuz

5. Naile İşlek

6. Tufan Yanar

7. Aziz Cem Güner

8. Çağatay Atasay

Kars

1. İnan Akgün Alp

2. Onur Uludaşdemir

3. Evren Yerdelen

Kastamonu

1. Hasan Baltacı

2. Kadir Yalçın

3. Ziver Kaplan

Kırıkkale

1.Ahmet Önal

2. Ömer Eldemir

3. Ümit Duman

Zonguldak

1. Deniz Yavuzyılmaz

2. Eylem Ertuğ Ertuğrul

3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA)

4. Merve Kır

5. Cemalaettin Sağtekin

Karaman 

1. İsmail Atakan Ünver

2. Yusuf Baştuğ

3. Hasan Ehliz

Karabük

1. Cevdet Akay

2. Abdullah Çakır

3. Bayram Karadağ

Güncellenecek…
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