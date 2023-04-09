CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023-CHP ADAY ADAYLARI LİSTESİ

AKP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre CHP'de milletvekili adayları belli oldu. İstanbul'da üç bölgenin birinci sıralarında Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay ve Namık Tan var.Listede İYİ Partili, Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor. CHP'nin Erzincan'daki birinci sıra adayıysa Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül oldu.CHP parti meclisinde görüşülen ve kabul edilen listelerin ilerleyen saatlerde değişip değişmeyeceğineyse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karar verecek.CHP, listelerin YSK'ya teslim edilmesi için saat 14:00'e randevu aldı.,İşte AKP'nin il il milletvekili aday listesi:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendi talepleri doğrultusunda AK Parti'den milletvekili adayı gösterilmedi.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra



Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş





Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin





Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay





Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta





Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri





Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)





Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var.





Ankara'dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.





Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı





Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu





Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci





Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik





Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok





Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)





Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala





Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (TOGG Fabrikası'nın olduğu şehir)





Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)





Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez





Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül





İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum





İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu





İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay





İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan





İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)





İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen





İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu





İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan





İzmir'den gazeteci yazar Şebnem Bursalı-





İzmir'den Mehmet Ali Çelebi.





Enes Efendioğlu - 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM'de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.





Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır.





Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin





Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar





Kocaeli 1. Sıra – REKTÖR Sadettin Hülagü





Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya'dan listeye giren isimlerden.





Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu





DERYA Yanık – Osmaniye 1.sıra





Mahmut özer - Ordu 1





Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.





Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra





Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş





Mehmet Muş – Samsun





Adil Karaismailoğlu – Trabzon





Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra





Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra





Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra





Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra





Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra





Ömer çelik – Adana 1. Sıra





Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra







AKP Milletvekili Adayları Listesi 2023 - TIKLAYINIZ



2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ AÇIKLANDI



CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek. YSK'ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin CHP'den milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak. CHP'de çok sayıda ildeki milletvekili aday adayı listesi de belli oldu.



14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin listelerinin belli olmasıyla birlikte listelerde yer alamayan vekiller de ortaya çıktı.



Diken'in ulaştığı listelerde yer alamayan milletvekillerinden bazılarının seçildikleri eski bölgelerle birlikte isimleri şöyle:



İstanbul 1'inci bölge



Mehmet Akif Hamzaçebi



Onursal Adıgüzel



Gürsel Tekin



İbrahim Kaboğlu



İstanbul 2'inci bölge



Aykut Erdoğdu



İstanbul 3'üncü bölge



Mehmet Bekaroğlu



Sibel Özdemir



Turan Erdoğan



Gülizar Emacan



Ankara 1'inci bölge



Levent Gök



Ali Haydar Hakverdi



Bülent Kuşoğlu



Milletvekili adayları şöyle:





Antalya

Sururi Corabatur Cavit Arı Aliye Coşar Mustafa Erdem Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi) Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi) Murat Özçelik Ercüment Taşdemir Nilüfer Defeci Vahap Tuncer Sibel Gezen Ramiz Atakan Emrah Yurtlak Zehra Milli Hatice Kübra Turan Müge Gezginci Uysal Mehmet Gök

Ankara

*Ankara 2'inci bölge

Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay, Namık Tan. (AA)

İstanbul

*İstanbul 1'inci bölge

*İstanbul 2'inci Bölge

*İstanbul 3'üncü Bölge

Adana

İzmir

Yüksel Taşkın Ahmet Tuncay Özkan Sevda ERdan Kılıç Murat Bakan Ednan Arslan Seda Kaya (DEVA) Haydar Altıntaş (DP) Devrim Barış Çelik Sefer İpekli Güldem Atabay Şahbal Aras Fulya Akçay Mehmet Şahin Fırat Birgül Değirmenci

Gökçe Gökçen Rıfat Nalbantoğlu Rahmi Aşkın Türeli Mahir Polat Salih Uzun (DP) Deniz Yücel Deniz Bilici (Gelecek Partisi) Hüseyin Sezer Esin Doğan Metin Altan İnanç Emine Helin İnan Kınay Ayten Gülsever Nurşen Balcı Burak Kotan

Mersin

Ordu

Şanlıurfa

Malatya

Tekirdağ

Kırklareli

Kayseri

Samsun

Hatay

Van

Karabük

Gaziantep

Kocaeli

Manisa

Kahramanmaraş

Kars

Kastamonu

Kırıkkale

Zonguldak

Karaman

Karabük

Aydın

Rize

Bursa

2'inci bölge

Güncellenecek…

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

*1'inci bölge1. Gamze Taşçıer2. Deniz Demir3. Okan Konuralp4. Sadullah Ergin (DEVA)5. Aliye Timisi Ersever6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)7. Deniz Çakır8. Kemal Akkurt9. Aysun Palalı Köktaş10. Elif Topkaya Sevinç11. Hüseyin Can Güner12. Aycan Günday Koçtürk13. Armağan Erdoğan1. Murat Emir1. Oğuz Kaan Salıcı2. Gamze Akkuş İlgezdi3. Fethi Açıkel4. Gökhan Günaydın5. Birol Aydın (Saadet Partisi)6. Ahmet Ersagun Yücel7. Elif Esen (DEVA)8. Hasan Karal (DEVA)9. Cemal Enginyurt (DP)10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)11. Ali Gökçek12. Suat Özçağdaş13. Doğan Çakmak14. Özcan Baripoğlu15. Sevgi Kılıç16. Olgun Çelik1. Namık Tan2. Yunus Emre3. Gökhan Zeybek4. Enis Berberoğlu5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)6. Yüksel Mansur Kılınç7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)9. Berna Sukas10. Fuat Yıldırım11. Onur Aydın12. Işık Öğütçü13. Soner Özimer14. Mehmet Ali Yüksel15. Şaban Karaaslan16. Elmas Aruz1. Engin Altay2. Erdoğan Toprak3. Türkan Elçi4. İlhan Kesici5. Zeynel Emre6. Medeni Yılmaz (DEVA)7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)9. Özgür Karabat10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)11. Turan Taşkın Özer12. Doruk Bulut13. Oğuz Kemal Yakar14. Turgay Özcan15. Utku Caner Çaykara16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)1. Orhan Sümer2. Müzeyyen Şevkin3. Burhannetin Bulut4. Sadullah Kısacık (DEVA)5. Ayhan Barut6. Berke Duvan7. Hüseyin Keser8. Erkan Karakaya9. Orhan Toplum10. Kübra Özbiçer11. Ahmet Korkmaz12. Sercan Polat13. Murat Öztanrıöver14. Ebru Yılmaz15. Elife Müftüoğlu1. Ali Mahir Başarır2. Gülcan Kış3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)4. Talat Dinçer5. Hasan Ufuk Çakır6. Emre Yılmaz7. Nürsen Yücesoy Temizkan8. Leyla Serin Kırık9. Ahmet Yorgun10. Mehmet Gültekin Uğur11. Şerife Arıcı12. Güven Kocabıyık13. Neslihan Çelebi1. Seyit Torun2. Mustafa Adıgüzel3. Ahmet Tokluoğlu4. Cengiz Okur5. Nilgün Yılmaz1. Mahmut Tanal2. Müslüm Cengizhan Akalın3. Ahmet Tüysüz (DEVA)4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)5. İbrahim Direk6. Süleyman Gök7. Ali Fethi Gürler8. Abdullah Direk9. Müslüm Şikak10. Adnan Tüysüz11. Abdulkadir Çetin1. Veli Ağbaba2. Enver Kiraz3. Battal Kanbay1. Faik Öztrak2. İlhami Özcan AYGUN,3. Cem Avşar(Deva)4. Nurten Yontar,5. Mustafa Ülkem Uruk,6. İsmail Doğaroğlu,7. Sema Kırkoyunkinet, ,8. İsmail Çelebi1 .Vecdi Gündoğdu2. Fahri Özkan3. Hatice Gül Bingöl1. Aşkın Genç2. Mahmut Arıkan ( Saadet Partisi)3. Burhan Bahadır Özsoy ( DEVA Partisi)4. Zülküf Arslan ( Gelecek Partisi)5. Ümit Özer6. Özgen Aydıncak7. Ali Çetinkaya8. Onur Sergen Doğan9. İbrahim Kağan10. Niyazi Ünalmış1. Murat Çan2. Mehmet Karaman (Saadet)3. Mustafa Yeşilyurt (Gelecek)4. Nazan Güneysu5. Mehmet Özdağ6. Suat Yıldız7. Neşe Kangüleç8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır9. Özler YılmazHatay'da deprem sürecince çıkışları ile dikkat çeken Suzan Şahin CHP'nin adayları arasında yer almadı.1. Mehmet Güzelmansur2. Nermin Yıldırım Kara3. Servet Mullaoğlu4. Necmettin Çalışkan (Saadet)5. Hikmet Hatunoğlu6. Rahmi Vardı7. Gökhan Özer8. Bekir Atahan9. Cemiyet Kışlaoğlu10. Tamer Apiş11. Filiz Haksöz1. Seracettin Bedirhanoğlu2. Ercan Çiçek3. Yılmaz Kılıç4. Burak Çıtak5. Aslı Arvas6. Cafer Gürsel7. Meral Ayhan8. Aziz Örek1. Cevdet Akçay2. Abdullah Çakır3. Bayram Karadağ1. Hasan Öztürkmen2. Melih Meriç3. Ertuğrul Kaya (DEVA)4. Reis Reisoğlu5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz6. Erdal Geçit7. Selim Karahan8. Müslüm Şahinsoy9. Hasan Gül10. Mehmet İslam (Saadet)11. Ahmet İdris İnal12. Fatma Müge Düşün13. Gökhan Çeliktürk14. Vicdan Aktaş1. Muhip Kanko2. Harun Yıldızlı3. Hasan Bitmez4. Nail Çiler5. Serap Çakır6. Tülin Keçeci Güngör7. Cuma Karavar8. Caner Arduç9. Mehmet Küçükkaya10. Selman Kösali11. Hülya Yolcubal12. Belkıza İlter13. İsmet İşeri14. Berna Çetin1- Özgür Özel2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu3- Bekir Başevirgen4- Selma Aliye Kavaf (Deva)5- Semih Balaban1. Ali Öztunç2. İrfan Karadutlu (DEVA)3. Mehmet Bağlar4. Ejder Kaygusuz5. Naile İşlek6. Tufan Yanar7. Aziz Cem Güner8. Çağatay Atasay1. İnan Akgün Alp2. Onur Uludaşdemir3. Evren Yerdelen1. Hasan Baltacı2. Kadir Yalçın3. Ziver Kaplan1.Ahmet Önal2. Ömer Eldemir3. Ümit Duman1. Deniz Yavuzyılmaz2. Eylem Ertuğ Ertuğrul3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA)4. Merve Kır5. Cemalaettin Sağtekin1. İsmail Atakan Ünver2. Yusuf Baştuğ3. Hasan Ehliz1. Cevdet Akay2. Abdullah Çakır3. Bayram Karadağ1. Bülent Tezcan2. Süleyman Bülbül3. Hüseyin Yıldız4. Evrim Karakoz5. Nilüfer Ünüvar6. Ali Çankır1. Tahsin Ocaklı2. Köksal Toptan (İyi Parti)3. Muhammet Yıldız (Saadet)CHP Muğla1. Cumhur Uzun2. Gizem Özcan3. Süreyya Öneş Derici4. Selçuk Özdağ (Gelecek)5. Mehmet Demir6. Fatma Gebeş Çimen7. Salih Büyükdöverlioğlu*1'inci bölge1. Prof. Dr. Kayıhan Pala2. Nurhayat Altaca Kayışoğlu3. Mehmet Atmaca (Saadet Partisi)4. İsmet Karaca5. Jülide Akköprü6. Alparslan Yıldız (Gelecek Partisi)7. Zafer Yıldız8. Tamer Dede9. Serkan Öztürk10. Özgür Yıldız1. Hasan Öztürk2. Cemalettin Kani Torun3. Orhan Sarıbal4. Erkan Dönmez5. Şahin Sevinç6. Funda Türkcoş Pekiner7. Ender Teke8. Huriye Canan Çelik Tunar9. Mehmet Önderi Mutlu10. Seda Bozdağ Güzelkaya