CHP milletvekili aday adayları 2023 | CHP milletvekili adayları

Adana: (70 Aday adayı)

Afyonkarahisar(

Antalya:

Artvin:

Aydın(

Balıkesir:

Bartın:

Batman:

)

Bingöl:

Bolu:

Burdur:

Bursa 1. Bölge

)

Bursa 2. Bölge: (

Çanakkale:

Çankırı:

Çorum:

Denizli:

Edirne:

Elazığ:

Erzurum:

Isparta:

İstanbul 2. Bölge:

Karabük:

Kocaeli (

Mersin

Muş

Niğde

Osmaniye(

Rize

Sakarya

Samsun

Siirt

Sinop

Şanlıurfa

Tekirdag

Trabzon

Van(

Yalova

Yozgat

Zonguldak

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

CHP Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. CHP'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. CHP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, MHP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan MHP aday adayları listesiCHP, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek. YSK'ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin CHP'den milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak. CHP'de çok sayıda ildeki milletvekili aday adayı listesi de belli oldu.Milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslim edileceği en son tarih olan 9 Nisan saat 17.00 için nefesler tutulurken, partilerde de liste mesaisi hız kazandı. Gözlerin çevrildiği CHP'de de, cumartesi günü toplanacak Parti Meclisi'nde oylanacak liste hazırlığı için "Olağanüstü Hal" ilan edildi. CHP'de bugün başlayacak liste kampında, partiye aday adaylığı başvurusu yapan yaklaşık 3 bin 500 kişiyle yüz yüze görüşmeler de dahil kapsamlı çalışma yapan aday komisyonunun raporları masaya yatırılacak. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak çalışmada, olası iktidar süreci de dikkate alınarak hem Meclis hem de bakanlık ve bürokrasi dengelerinin gözetildiği liste hazırlığı yapılacak. Alınan bilgilere göre mevcut parti yöneticileri ve milletvekilleri arasından kabinede ve bürokraside görev alacak isimler aday gösterilmeyecek. Kulislerde, "Genel Başkan'ın, helalleşme girişimi ile başlattığı değişim mesajı listelerde de kendisini gösterecektir. Belki bu parti içinde bazı kırgınlık ve küslüklere de yol açacaktır ancak sonuçta kendisi cumhurbaşkanı adayı ve liste de klasik seçim listesi değil kendisinin adaylık listesi olacaktır" değerlendirmesi yapılıyor.Kulislere göre, farklı kesimlerden adaylara listede yer verilecek. 8 başörtülü kadının aday adaylığı başvurusu yaptığına dikkat çekilerek, listelerde ilk kez başörtülü kadın adayların yer alabileceği belirtiliyor. Bunlar arasında İstanbul'dan aday adaylığı başvurusu yapan başörtülü Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç'ın adı öne çıkıyor. BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun Sivas'tan aday gösterilebileceği, ülkücü kesimden bazı isimlerin de değerlendirilebileceğinden söz ediliyor. Sanatçılar Candan Erçetin ve Onur Akın, Gezi döneminde gündeme gelen Dolmabahçe'deki eski Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi müezzini Fuat Yıldırım, milli görüşcü Savaş Yıldırım da aday adayları arasında.CHP için yine önemli bir ilk olarak gösterilen, Güneydoğu'nun geçmişte merkez sağ partilere verdikleri desteklerle tanınan güçlü aşiret temsilcilerinden isimlerin adaylığı da konuşuluyor. Diri aşiretinin lideri Faris Diri'nin oğlu Sabır Diri Hakkari'den, Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş Van'dan, geçen seçimde AK Parti'den aday olan Zeydanlar'dan Necip Zeydan, silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'nin de Diyarbakır ya da İstanbul'dan adaylığı konuşuluyor.Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Rıza Mete, Cezmi Doğaner, Sedat Doğan, Erdoğan Çolak, Bülent Maraklı (DEVA partisine ilk 4 sırada kontenjan) .: (59 Aday Adayı) Abdurrahman Tutdere, Ahmet Özbek, Ali Murat Bilgiç.:(19 Aday Adayı) Ertuğrul Eryılmaz, Serhan Erhan.13 aday adayı) Burcu Köksal, Engin Ayengin, Devrim Ölmez.: (21 Aday Adayı) Mustafa Tuncer, Kamil Sayar, Mehmet Gök.Levent Gök, Gamze Taşçıer, (3. Sıra İttifak Kontenjan), Ali Haydar Hakverdi, Okan Konuralp, Deniz Demir, Yaşar Seyman, Durdu Özbolat, Sezgin Kaya, İlyas Güven Eroğlu, Nihat Aluç, Erhan Baydar, Deniz Durnagöz .Murat Emir, Semra Dinçer, (DEVA Partisi kontenjan), Ali Rıza Erbay, Münir Ceylan, Suna Kerimoğlu, Mustafa Gül, Celalettin Koç, Mustafa Nadir Er, Hatice Aslı Yeşil.Hakkı Süha Okay, Nihat Yeşil, (İttifak Kontenjan) Umut Akdoğan, Ahmet Ersen Özsoy, Ali Başkaraağaç, Mehmet Yula, Kenan Nuhut, Adnan Keskin.(109 aday adayı) Cavit Arı, Kemal Özkiraz, (DEVA Partisi kontenjan), Aliye Coşar, Devrim Kök, Kemal Öner, Sururi Çorabatır, Nusret Bayar, Nilüfer Deveci, Mehmet Balık, Murat Özçelik, Garip Erdoğan, Vahap Tuncer, Asım Bozkurt.: (14 aday adayı) Ali Abbas Ertürk.(27 aday adayı) Ensar Öğüt, Yunus Dündar (1. Sıraya Mutlu Kerimoğlu'da getirilebilir)(6 aday adayı) Uğur Bayraktutan, Ahmet Biber.26 aday adayı) Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, (İttifak Kontenjan), Yüksel Yalova, Ali Çakır, Salih Tümer.(43 aday adayı)Ensar Aytekin, Serkan Sarı.(4 aday adayı) Aysu Bankoğlu, Fahri Özsoy.(9 aday adayı) Hüseyin Yaşar, Nasır Nasıroğlu.(8 aday adayıYaşar Tüzün, Faik Akarkarasu.(2 aday adayı) Vahdettin Uzunyayla, Mehmet Evran, Çetin Sağsöz.: (4 aday adayı) Yılcan Geylani, Turgut Gez, Enser Gök, Maşallah Aslan.(21 aday adayı) Umut Oran, Hasan Cumhur Bandakçıoğlu, Özer Özcan.(11 aday adayı) Mehmet Göker, İzzet Akbulut, Recep Mutlucan.(42 aday adayıLale Karabıyık, Erkan Aydın, (İttifak Kontenjan), İsmet Karaca, Asude Şenol, Mustafa Şenyurt.36 aday adayı):Orhan Sarıbal, Kayıhan Pala, Mustafa Kınay(14 aday adayı) Muharrem Erkek, Osman Öztürk, Özgür Ceylan, Ahu Tümer.(1 aday adayı):Nezaket Özgür.(24 aday adayı) Feridun Ayvazoğlu, Mehmet Tahtasız, Hasan Tüfekçi.(29 aday adayı) Gülizar Biçer Karaca, Nuri Çavuşoğlu, (ittifak kontenjan, Hasan Kazdağlı, İlhan Özcan, Fikret Çuvaç.: (33 aday adayı) Türkan Elçi (İstanbul'ada kaydırılabilir),(6 aday adayı) İsmail Özbay, Jale uzunhasan, Ömer Faruk Darıyerli.(28 aday adayı) Okan Kaytancıoğlu, Recep Pekcan, Orhan Çakır, Şadan Şimşek.(12 aday adayı) Gürsel Erol, Halis Yerlikaya, Oguzhan Sarı, Baran Karataş, İbrahim Hakkı Bozat.: (21 aday adayı) Dursun Ali Sönmez, İbrahim Kul, Ayhan Doğan.(14 aday adayı) Ayhan Koç, Rahmi Öztürk, Özkan Erduman, Cavit Kılıç, Bahadır Eren, Serhat Can Eş, Hidayet Bostan.: (29 aday adayı): Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, Garip Yıldırım, Ayhan Kavas, Ali Ünal, Nuray Akçasoy, İbrahim Arslan.(148 aday adayı): Bayram Yılmazkaya, Akif Ekici, Gizem İncetahtacı, Hasan Öztürkmen, Miray Çirkin, Ali Peri.(13 aday adayı): Kerim Aksu, Fikri Bilge, Necati Tığlı, Ayça Kozluca, Basri Gürsoy.(2 aday adayı): Bedri Ağaç, Cengiz Taşdemir.(8 aday adayı) Fehmi Öztunç, Necip Zeydan, Nazım Demir.(171 aday adayı) Suzan Şahin, Hasan Ramiz Parlar,(İttifak Ortağı- DEVA adayı), Şehmuz Aslan, Nihat Karpuz, Ender Çolakoğlu, Esat Güzel, Hidayet yazar.(17 aday adayı): Hikmet Yalım Halıcı, Ahmet Tunçbilek, İrfan Bakır.(5 aday adayı): Gülay Aras, İsmail Sarıboğa.Oğuz Kaan Salıcı, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Akif Hamzaçebi, İbrahim Kaboğlu, İlhan Kesici, İttifak Ortağı DP'den Cemal Enginyurt, Barış Yarkadaş, Hacer Foggo, Necdet Saraç, Selçuk Geçer, Eren Erdem, Kadir Gökmen Öğüt, Mahmut Tanal, Özge Nama, Ömer Faruk Eminağaoğlu, Müslüm Sarı, Sedef Kabaş, Gökhan Çırnaz, Osman Yazıcı.Ünal Çeviköz, Aykut Erdoğdu, Sezgin Tanrıkulu, Gökhan Zeybek, Ali Çerkezoğlu, Gönül Boran Özüpak, İttifak Ortağı kontenjan, Bülent Ütübay, Niyazi Kahveci, Yasemin Öney Cankurtaran, Cem Seymen, Aslıhan Öymen, Işık Öğütçü, Fatma Köse, Kenan Kolat, Sabri Yiğit, Ali Haydar Fırat, Sevgi Kılıç.Engin Altay, Erdoğan Toprak, Mehmet Bekaroğlu, Sibel Özdemir, Enis Berberoğlu, Özgür Karabat, Zeynel Emre, İttifak Ortağı kontenjan, Didem Engin, Celal Çelik, Cihangir İslam, Ali Özgündüz, Neriman Nebioğlu, Hilmi Saral, Metin Işık, Berhan Şimşek, Emin Nehrozoğlu.Tuncay Özkan, Deniz Yücel, Rıfat Nalbantoğlu, İttifak Ortağı kontenjan, Nilay Kökkılıç, Onur Akın, Sibel Uyar, Devrim Barış Çelik, Musa Çam, Turgay Bozoğlu, Sema Pekdaş, Hüseyin Saygılı.Filiz Taçbaş, Kamil Okyay Sındır, Veli Özdemir, Bedri Serter, Özcan Purçu, İttifak Ortağı kontenjan, Hüseyin Mutlu Akpınar, Rahmi Aşkın Türeli, Ali Tezel, Selahattin Balta.(26 aday adayı): Naif Alibeyoğlu, Çetin Bilgir, İlhami Aras.(3 aday adayı) Hasan Baltacı, Mehmet Diribaş, Hasan Şen.(25 aday adayı): Çetin Arık, Gonca Yelda Orhan, Aşkın Genç, İbrahim Bahçecioğlu, Niyazi Ünalmış, Sedat Mirza Binboğa.Abdullah Çakır.(6 aday adayı): Atakan Ünver, Hatice Sinan, Cem Kağnıcı.(7 aday adayı):Ahmet Önal, Hakkı Aydos, Keziban Kumru Boztepe(30 aday adayı): Candan Erçetin, Vecdi Gündoğdu, Alaaddin Güncer.(8 aday adayı); Metin İlhan, Hatice Bayram.(5 aday adayı): Mehmet Akif Peker, Ömer Kurtaş.66 aday adayı): Tahsin Tarhan, Hurşit Güneş, Özgür Yıldızlı, Cengiz Sarıbay, Hakan Çakar, Beyhan Korkmaz, Hülya Güreli Yolcubal, Kardelen Beytaş(28 aday adayı): Abdüllatif Şener, Bülent Ecevit Tatlıdil, Mürsel Ayrancı, Ezgi Bilge Arslan.(12 aday adayı): Ali Fazıl Kasap, Hüseyin Dalkılıç, Fisun Yıldız, Eyüp Kahveci, Kerem Erkul.(42 aday adayı): Enver Kiraz, Enver Han, Celal Berktaş, Battal Kanbay, Niyazi Akıncı.(34 aday adayı): Özgür Özel, Neşe Zengin, (İttifak Ortağı kontenjan) Hasan Cahit Kaplan, Mustafa Başülşen, Esin Fatma Temel, Nur Batu.(11 aday adayı):Mehmet Sait Çelebi(90 aday adayı):Ali Mahir Başarır, Adil Aktay, Emre Yılmaz,(ittifak ortağı kontenjan ), Nevin Zaimoğlu, İsa Çani, Talat Dinçer, Mehmet Faruk Akar, Gökçehan Daçe.(90 aday adayı): Gizem Özcan, Cumhur Uzun, Süleyman Girgin Mustafa Saruhan, Adem Zeybekoğlu, Cahit Yaka.(6 aday adayı): Efekan Kemaloğlu(11 aday adayı):Faruk Sarıaslan, Kamil Görmez.(2 aday adayı): Ömer Fethi Gürer.(20 aday adayı):Mustafa Adıgüzel, Osman Güngör, Nilgün Yılmaz. Cengiz Okur, Atila Şahin,27 aday adayı): Baha Ünlü, Asu Kaya,: Kenan Bıyık, Saltuk Deniz, Ayça Taşkent.(11 aday adayı): Levent Şener, Kamil Özkan, Ayça Taşkent, Yunus Ensarioğlu, Kadir Gencan, Ender Serbes.(31 aday adayı): Neslihan Hancıoğlu, Barış Kaygusuz, Hayati Tekin, Şevket Özkaya, Şevki Yılmaz, Murat Çan.(2 aday adayı): Deniz Acar, Zakir Kızılay.(7 aday adayı):Barış Karadeniz,(11 aday adayı): Furkan Yazıcıoğlu, Ulaş Karasu, Yılmaz Coşkun, Baki Çoban: (68 aday adayı):Fatih Bucak, Halil Karakeçili, Cengiz İzol, Nazan Odabaşı.(11 aday adayı):Botan Cizreli,(34 aday adayı):Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygün,(27 aday adayı): Duran Kum, Hasan Efe Uyar, Çağdaş Kurtgöz.(25 aday adayı): Ömer Hacısalihoğlu, Sibel Suiçmez, Salih Akyüz, Musa Hacıoğlu. Güzide Uzun.(14 aday adayı):Polat Şaroğlu.(6 aday adayı):Özkan Yalım, İsmet Akın, Ali Karaoba.20 aday adayı):İskender Ertuş, Muhlis Orhon, Aziz Örnek, Seracettin Bedirhanoğlu.(11 aday adayı): Vefa Salman.(7 aday adayı):Ali Keven(24 aday adayı):Deniz Yavuz Yılmaz, Hasan Gemici, Ali İhsan Köktürk, Buket Müftüoğlu, Kenan Köktürk