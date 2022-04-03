CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan Rıza Kayaalp'e tebrik!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rıza Kayaalp ve madalya kazanan sporcuları kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan Rıza Kayaalp'e tebrik!
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03 Nisan 2022 01:17
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp ve turnuvada madalya kazanan diğer güreşçileri kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 11. kez Avrupa Şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandıran Rıza Kayaalp ile aynı turnuvada başarı göstererek gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar ve bronz madalyaların sahibi olan Emre Mutlu ile Ahmet Uyar'ı yürekten kutluyorum."

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