CHP belediye başkanı adayları ne zaman belli olacak? 2024

Anketlerden çıkacak sonuca göre, belediye başkanından şikayet yoksa atama yapılacak. Belediye başkanından memnuniyetsizlik varsa, ikinci aşamada öne çıkan adaylar tespit edilecek. Perşembe günkü PM'de, anket çalışması biten iller de masaya yatırılacak. Birden fazla adayın öne çıkması ve adayların birbirine yakın oranlarda sonuç alması halinde ise parti kontrolünde üyelerin katılımı ile ön seçim yapılması gündemde. Perşembe günü il bazında bir aday açıklanması ise beklenmiyor.

CHP, yerel seçimlere yönelik hazırlıklarını sürdürüyor ve aday adaylığı başvuruları sona erdi.CHP'de büyükşehir belediye başkanlığı için 58 kişi, belediye başkan adaylığı için ise 2.714 kişi başvuruda bulundu. Toplam başvuru sayısı, ilçe ve beldeleri de içererek 15 bini aştı.Parti, yıl sonuna kadar çoğu adayını açıklamayı planlıyor ve bu süreçte sık sık Parti Meclisi toplantıları düzenleyeceği belirtiliyor.İlk PM toplantısı, 14 Aralık Perşembe günü saat 15.00'te parti genel merkezinde gerçekleşecek. Toplantıda, Genel Başkanın sunumuyla "Yerel Seçim Stratejisi" değerlendirilecek ve bazı seçim çevrelerinde aday belirleme yöntemleri ele alınacak.Perşembe günü, ilçe ve belde düzeyinde bazı yerlerde adayların açıklanabileceği ifade ediliyor.CHP, İstanbul, Ankara, Aydın dışındaki illerde mevcut başkanlar için "memnuniyet anketi" yapıyor. Anket çalışması, 27 Kasım'da başladı ve örgütün yanı sıra seçmenin de görüşlerini içeriyor.