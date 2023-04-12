CHP Ankara milletvekili adayları listesi: 2023 CHP Ankara milletvekili adayları kim oldu?

CHP Ankara milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti adaylarının CHP aday listesi içerisinden adaylığını koyma kararı almasının ardından parti genel merkezinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi.CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
İşte 2023 CHP Ankara milletvekili adayları isim listesi...
ANKARA BİRİNCİ BÖLGE
1. Gamze Taşçıer
2. Deniz Demir
3. Okan Konuralp
4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)
5. Aliye Timisi Ersever
6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
7. Deniz Çakır
8. Kemal Akkurt
9. Aysun Palalı Köktaş
10. Elif Topkaya Sevinç
11. Hüseyin Can Güner
12. Aycan Günday Koçtürk
13. Armağan Erdoğan
ANKARA İKİNCİ BÖLGE
1. Murat Emir
2. İdris Şahin (DEVA Partisi)
3. Semra Dinçer
4. İrem Yaman (İYİ Parti)
5. Orkun Kamber
6. Ali Rıza Erbay
7.Erdal Kiziroğlu
8. Özkan Aktan
9. Funda Cengiz
10.Erol Tosun
11. Nursel Öcal
ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE
1. Tekin Bingöl
2. Umut Akdoğan
3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)
4. Aylin Yaman
5. Ahmet Ersen Özsoy
6. Mehmet Akyürek
7. Mehtap Yücel
8. Mehmet Yula
9. Zeynep Esra Özdemir
10. Ömer Yılmaz
11. Elmas Kübra Karaca
12. Hasan Cem Yılmaz
CHP İL İL MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ
İşte 2023 CHP Ankara milletvekili adayları isim listesi...
ANKARA BİRİNCİ BÖLGE
1. Gamze Taşçıer
2. Deniz Demir
3. Okan Konuralp
4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)
5. Aliye Timisi Ersever
6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
7. Deniz Çakır
8. Kemal Akkurt
9. Aysun Palalı Köktaş
10. Elif Topkaya Sevinç
11. Hüseyin Can Güner
12. Aycan Günday Koçtürk
13. Armağan Erdoğan
ANKARA İKİNCİ BÖLGE
1. Murat Emir
2. İdris Şahin (DEVA Partisi)
3. Semra Dinçer
4. İrem Yaman (İYİ Parti)
5. Orkun Kamber
6. Ali Rıza Erbay
7.Erdal Kiziroğlu
8. Özkan Aktan
9. Funda Cengiz
10.Erol Tosun
11. Nursel Öcal
ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE
1. Tekin Bingöl
2. Umut Akdoğan
3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)
4. Aylin Yaman
5. Ahmet Ersen Özsoy
6. Mehmet Akyürek
7. Mehtap Yücel
8. Mehmet Yula
9. Zeynep Esra Özdemir
10. Ömer Yılmaz
11. Elmas Kübra Karaca
12. Hasan Cem Yılmaz
CHP İL İL MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ
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