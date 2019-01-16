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Choupo-Moting'den Beşiktaş cevabı!

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği iddia edilen PSG'nin Kamerunlu futbolcusu Eric Maxim Choupo-Moting, transfer söylentileri hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Choupo-Moting'den Beşiktaş cevabı!
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16 Ocak 2019 16:12
Sezon başında Paris Saint-Germain'e katılan ve devre arasında Beşiktaş'ın radarına giren Eric Maxim Choupo-Moting, hakkında çıkan transfer söylentileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransız basınına konuşan Kamerunlu futbolcu, Türkiye'ye transfer olacağı iddialarına cevap verirken takımda kalmak istediğini söyledi.

''ÖNEMLİ OLAN PSG''

Eric Maxim Choupo-Moting, ''PSG'de olmaktan dolayı çok gururlu ve mutluyum. Her oyuncu, oynayabildiği kadar oynamak ister. Ancak kimse her maçta oynayamaz. Şans bulduğumda takımıma katkı sağlamak istiyorum. Maçlara çıktığımda, gol attığımda mutlu oluyorum. Önemli olan PSG'nin başarısı.'' şeklinde konuştu.

''CAVANI VEYA MBAPPE YORULURSA...''

Yedek kalmayı sorun etmediğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, ''Çok fazla oynayamasam da fırsat buldukça takımıma yardımcı olmak istiyorum. Bu takıma katkı sağlayabileceğimi de biliyorum. Cavani veya Mbappe yorulursa ben katkı sağlayacağım. Bunu yapabileceğimi gösterdim, daha da iyisini yapmak için çalışacağım.'' sözlerini kullandı.

Sol kanat ve forvet pozisyonlarında forma giyen Eric Maxim Choupo-Moting, bu sezon PSG formasını 13 kez giyerken sadece 1 gol atabildi.

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