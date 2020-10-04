Choupo-Moting Almanya yolcusu

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bittikten sonra serbest kalan forvet oyuncusu Choupo-Moting'in yeni adresi belli oldu.



Telefoot'un haberine göre; Alman devi Bayern Münih, golcü oyuncu ile görüşmelere başladı. Transferin kısa sürede noktalanması bekleniyor.



Bayern Münih, böylelikle golcüsü Lewandowski'nin yedeği olacak ismi bulmuş oldu.



31 yaşındaki forvet oyuncusu daha önce Almanya'da Nürnberg, Hamburg, Schalke 04 ve Mainz 05 gibi takımlarda forma giymişti.