Chiquinho'dan Fenerbahçe açıklaması

GZT Giresunspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Francisco Leonel Lima Silva (Chiquinho), Giresunspor formasıyla ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktığını ve bu maçta gol atmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Chiquinho'dan Fenerbahçe açıklaması
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16 Şubat 2022 15:29
Francisco Leonel Lima Silva Machado
Francisco Leonel Lima Silva Machado
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Francisco Leonel Lima Silva (Chiquinho), hızlı bir şekilde takıma adapte olduğunu söyledi.

22 yaşındaki Portekizli oyuncu, kulüp medyasına yaptığı açıklamada, çok sakin, iyi ortam yaratmaya ve herkesle iyi geçinmeye çalışan, arkadaş canlısı bir yapısı olduğunu belirtti.

Chiquinho, transfer sürecine ilişkin, "Açık ve net bir teklifti ama Portekiz dışında oynamak kolay karar verilecek bir şey değildi. Bazı tereddütlerim vardı. Fakat benim için kendime önemli bir meydan okumaydı ve profesyonelce düşünmem gerekiyordu. Öyle de düşündüm. Geleceğim açısından iyi bir adım olacağına inandığım için Giresunspor'un teklifini kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Kısa zamanda ortama alıştığını vurgulayan oyuncu, "Daha ilk antrenmanda kendimi takımın parçası olarak hissettim. Takımda Serginho, Flavio ve Douglas gibi benimle aynı dili konuşan oyuncular vardı. Bu sebeple entegrasyonum çok daha kolay bir hal aldı." diye konuştu.

Giresunspor formasıyla ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktığını ve bu maçta gol atmanın sevincini yaşadığını dile getiren Portekizli oyuncu, "Zaten golden sonraki sevincim duygularımı yeterince açıklıyordur. Özellikle Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı ilk dakikalarda attığım gol gerçekten güzeldi. Stadyum doluydu ve çok güzel bir görüntüydü bu. Tabii ki beni de çok mutlu etti ama gol attığım maçta kazanmak daha iyi ve önemli olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Chiquinho, Giresun'un sakin bir şehir olduğunu ve bunu sevdiğini kaydederken, taraftarlardan da takımı desteklemelerini istedi.

 

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