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Chievo'dan Moise Kean atağı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Chievo, Juentus'un genç yıldızına talip oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chievo'dan Moise Kean atağı
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03 Ocak 2019 15:33
Juventus'un 18 yaşındaki genç yeteneği Moise Kean'e, Chievo talip oldu.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, gelecek vadeden bir oyuncu olmasına karşın Juventus'ta Cristiano Ronaldo ve Mario Mandzukic gibi yıldızların gölgesinde kalan Moise Kean, transfere sıcak bakıyor.

Sarı-lacivertli ekip, 18 yaşındaki Fildişi asıllı İtalyan golcüyü sezon sonuna dek kiralamak istediği de haberin detaylarında aktarıldı.

Moise Kean, bu sezon Juventus forması ile 2 müsabakada forma giydi ve sadece 13 dakikada sahada kaldı.

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