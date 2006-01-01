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Chiesa: "Tek tek gideceğiz! Önce Türkiye"

İtalya'nın yıldızı Federico Chiesa, Türkiye ile oynayacakları EURO 2020 açılış maçı öncesi konuştu.

Chiesa: 'Tek tek gideceğiz! Önce Türkiye'
İtalya'nın Juventus forması giyen yıldızı Federico Chiesa, turnuvanın başlamasına sayılı saatler kala açıklamalarda bulundu.

Chiesea, "İtalya milli takımının bir parçası olmak benim için hayallerimin gerçekleşmesi demek. İtalya için oynadığımda eşsiz duygular hissediyorum. Beni İtalya forması giymekten daha çok mutlu eden ikinci bir şey yok." dedi.

Çocukken İtalya Milli Takımı'nın tüm maçlarını izlediğini söyleyen Chiesa, "En çok aklımda yer eden kazandığımız 2006 Dünya Kupası finali. Küçük bir çocuktum ve çok sevinmiştim. 2012 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 2-0 yendiğimiz maçı da hiç unutamam. Çok güzel bir maçtı ama ne yazık ki finali kazanamamıştık." ifadelerini kullandı.

"RONALDO GİBİ BİR MAKİNEYLE ÇALIŞIYORUM"

Güçlü ve zayıf yanları sorulan Chiesa, "Ben sürekli gelişmeye çalışan biriyim. Her gün antrenmanlarda elimden gelenin fazlasını veriyorum. Hem kulübümde hem de milli takımda çok başarılı olmak istiyorum. Kendimi şutlar açısından geliştirmeye çalışıyorum. Daha fazla gol atmalıyım. Cristiano Ronaldo gibi türünün tek örneği olan bir makineyle çalışıyorum, bunun için şanslıyım. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum." cevabını verdi.

"TÜRKİYE MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

EURO 2020'deki hedefi sorulan İtalyan yıldız, "Kişisel olarak bu turnuvada yer almak bile benim için büyük bir hedefti. Bir an önce başlasın istiyorum, hazırım. Takım olarak hedefimiz şampiyonluk. Ancak maç maç düşünmeliyiz. Türkiye maçını kazanarak başlamak istiyoruz. Dünya Kupası'ndan kötü hatıralarla ayrılmıştık. Onun izlerini silmek istiyoruz. Tutkumuz var ama emin adımlarla yürüyeceğiz." dedi.

"FIFA KARTIM 99! ÇOK DOĞRU"

Futbol dışındaki hayatı sorulan Chiesa, "Farklı müzik türleri dinlemeyi severim. Evrene ve uzaya dair çok meraklıyım. Sürekli uzayla ilgili kitaplar okurum, belgeseller izlerim. Herkes gibi PlayStation meraklısıyım. Call of Duty'i çok oynuyorum. Arkadaşlarımla birlikteyken de FIFA oynamayı severim. Çünkü, benim 99 değerli özel bir kartımı yaptılar. Doğruyu anlatan bir karttı. Çünkü ben çok güçlü bir futbolcuyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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