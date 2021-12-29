Chiesa: 'Ronaldo başka bir gezegenden gelmiş gibi'

Juventus'ta forma giyen Federico Chiesa, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.



Chiesa, "Ronaldo'nun adanmışlığı, mental gücü, problemleri çözme yeteneği benim ilham kaynağımdı. Cristiano, başka bir gezegenden gelmiş gibiydi, onunla antrenman yapmak ve ne kadar güçlü olduğunu görmek heyecan vericiydi" ifadelerini kullandı.



Kendisini şanlı olarak niteleyen İtalyan futbolcu, "Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biriyle zaman geçirecek ve onu yakından izleyecek kadar şanslıydım ben" şeklinde konuştu.





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