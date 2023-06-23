Chiesa'nın yerine Zaniolo!

Liverpool, Juventus'un yıldızı Federico Chiesa'yı kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibi, Chieasa ayrılırsa boşluğunu Zaniolo ile dolduracak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Chiesa'nın yerine Zaniolo!
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23 Haziran 2023 18:44
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Juventus'un 25 yaşındaki yıldızı Federico Chiesa için 45 milyon civarında bonservisle kadrosuna katmak istiyor. 

İtalyan ekibi bu transfer için 60 milyon euro talep etse de Chiesa'nın takımdan ayrılma isteği bu transferin gerçekleşmesini olası kılıyor.

Yıllık maaşı 5 milyon olan kanat oyuncusunun, 8 milyon maaş isteği sonrası Juventus ile sözleşme yenileme görüşmeleri durmuştu.

JUVENTUS YERİNİ ZANIOLO İLE DOLDURACAK 

Torino ekibi, Chiesa takımdan ayrılırsa boşluğunu transfer listesinde ilk sıralarda bulunan Nicolo Zaniolo ile doldurmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Zaniolo'nun adı son gülerde sıkça Juventus ile anılıyordu. 


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