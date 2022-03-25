Chiellini: 'Umarım Mancini takımın başında kalır'

Kuzey Makedonya'ya elenerek 2022 Dünya Kupası biletini kaptıran İtalya'da Giorgio Chiellini maçın ardından konuştu.



İtalya kaptı Giorgio Chiellini çok büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirerek, "İyi oynadık ama gol atamamamız eksik olan şeydi. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Perişan vaziyetteyiz. Umarım hocamız Mancini, takımın başında kalır." dedi.



Chiellini, milli takım kariyerini bu maçla noktalayıp noktalamadığı sorusuna ise bunun zamanı olmadığı yanıtını verdi.





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