Chiellini: "Umarım Mancini takımın başında kalır"

İtalya Milli Takım kaptanı Giorgio Chiellini, Kuzey Makedonya'ya elendikleri maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Chiellini: 'Umarım Mancini takımın başında kalır'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2022 03:22
Kuzey Makedonya'ya elenerek 2022 Dünya Kupası biletini kaptıran İtalya'da Giorgio Chiellini maçın ardından konuştu.

İtalya kaptı Giorgio Chiellini çok büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirerek, "İyi oynadık ama gol atamamamız eksik olan şeydi. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Perişan vaziyetteyiz. Umarım hocamız Mancini, takımın başında kalır." dedi.

Chiellini, milli takım kariyerini bu maçla noktalayıp noktalamadığı sorusuna ise bunun zamanı olmadığı yanıtını verdi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.