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Chiellini: "Türkiye çok güçlü"

İtalya Milli Takımı'nın kaptanı Chiellini, Türkiye maçı öncesinde konuştu.

Chiellini: 'Türkiye çok güçlü'
İtalya Milli Takımı Kaptanı Chiellini, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

Zor bir maça çıkacaklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Büyük coşkuyla buraya kadar geldik. Türkiye maçı kolay bir maç değil. Burada büyük bir denge olacak, hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Zor bir maç olacak ama biz kazanmaya hazırız" dedi.

Türkiye'yi tanıdıklarını kaydeden tecrübeli isim, "Türkiye çok güçlü bir takım. Kadrolarındaki bazı oyuncuları Serie A'dan tanıyoruz. Bize zarar verebilecek çok tehlikeli yanları var. Ülkeleri adına oynamak için çok güçlü bir tutkuları var. Sahaya çok özel performanslar çıkarabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

İyi çalıştıklarını söyleyen defans oyuncusu, "Harika, mükemmel bir akşam olacak. Bu maça şöyle bakıyoruz, çok iyi hazırlandık, çok iyi çalıştık, bütün antrenmanları yaptık, eksik antrenmanlarımızı yaptık." diye konuştu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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