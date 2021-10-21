Chiellini: 'Ronaldo keşke daha önce ayrılsaydı'

Daha önce ayrılmış olsaydı, daha iyi hazırlanmak için zamanımız olurdu.

37 yaşındaki savunma oyuncusu "Ronaldo takımdan 28 Ağustos'da ayrıldı. Erken ayrılsaydı bizim için daha iyi olurdu. Onun takımdan ayrılması bizim için biraz şok edici oldu çünkü bunun için bedel ödedik, puan kayıplarımız oldu." ifadelerini kullandı.Öte yandan Juventus, Ronaldo takımdan ayrıldıktan sonra Serie A 'da 7 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.