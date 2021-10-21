Chiellini: "Ronaldo keşke daha önce ayrılsaydı"

Juventus'un deneyimli kaptanı Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Chiellini: 'Ronaldo keşke daha önce ayrılsaydı'
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21 Ekim 2021 13:52
Juventus'un yıldız stoperi Chiellini, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında ilk kez konuştu.

Chiellini yapmış olduğu açıklamada, Ronaldo'nun İtalyan ekibinden geç ayrıldığını ve bu durumun takımı etkilediğini söyledi.

37 yaşındaki savunma oyuncusu "Ronaldo takımdan 28 Ağustos'da ayrıldı. Erken ayrılsaydı bizim için daha iyi olurdu. Onun takımdan ayrılması bizim için biraz şok edici oldu çünkü bunun için bedel ödedik, puan kayıplarımız oldu. Daha önce ayrılmış olsaydı, daha iyi hazırlanmak için zamanımız olurdu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Juventus, Ronaldo takımdan ayrıldıktan sonra Serie A 'da 7 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
 

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