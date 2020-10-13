Chiellini: 'Ronaldo hazır olunca dönecek'

Juventuslu Chiellini, Portekizli takım arkadaşı Ronaldo'nun koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası açıklamalarda bulundu.



Milli maçlar için Portekiz kadrosunda bulunan Ronaldo'nun testi pozitif çıktıktan sonra, oyuncu kendisini karantinaya aldı.



"RONALDO İYİ, GÜNEŞLENİYOR"



36 yaşındaki Chiellini takım arkadaşı için; "Cristiano'yla konuştum. Durumunun iyi olduğunu ve güneşlendiğini söyledi. Herhangi bir endişemiz yok. Önümüzdeki dönemin zor olacağını biliyoruz ve iyi futbolumuzu sürdürmek zorundayız." dedi.



Ronaldo, milli takımıyla birlikte İspanya ve Fransa maçlarında forma giymişti.



