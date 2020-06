Chiellini: 'Ronaldo değil Zlatan hayranıyım'

Juventus'un kaptanı Giorgio Chiellini, takım arkadaşı Ronaldo'nun muhteşem bir golcü olmasına rağmen forvet oyuncusu olarak Zlatan Ibrahimovic hayranı olduğunu açıkladı.Chiellini verdiği röportajda Zlatan Ibrahimovic ile hem karşılıklı hem de aynı takımda oynadığı dönemden bahsederek kendisini geliştirmesinde İsveçli yıldızın yardımı olduğunu söyledi. Chiellini açıklamasında, "Ronaldo bir çok gol attı, bunu herkes biliyor ona büyük saygım var. Ancak ben bir Zlatan Ibrahimovic hayranıyım. Zlatan'la önce takım arkadaşıydık. Ben o zaman çok gençtim ve her zaman çalışırken ona karşı oynamak isterdim. Onu sahanın her yerinde izledim. Bunu hem kendimi ispatlamak için hem de hocanın gözüne girmek için yaptım" sözlerini kullandı.Ibrahimovic ile birebir oynamanın büyük bir saygı kazanmak anlamına geldiğini söyleyen Chiellini, "Kendimi ondan asla geri tutmadım. Onunla sahada girdiğim her ikili mücadeleden sonra daha güçlü çıktı ve kendime güvenimi artırdım. Hem birlikte oynarken hem de karşılıklı olarak Zlatan'ı takip ettim. Ben bir Zlatan hayranıyım" diye konuştu.Uzun süreli sakatlığından koronavirüs dönemi öncesinde atlatan 35 yaşındaki Giorgio Chiellini, 2005 yılında Fiorentina'dan Juventus'a transfer olmuş ve siyah beyazlı formayı 500'den fazla kez giymei başardı.