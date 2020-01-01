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Chiellini: "Harry Kane'den çok etkilenmiştim"

İtalya Milli Takımı'nın kaptanı Giorgio Chiellini, İngiltere finali öncesinde açıklamalarda bulundu.

Chiellini: 'Harry Kane'den çok etkilenmiştim'
İtalya Milli Takımı'nın kaptanı Giorgio Chiellini, İngiltere ile EURO 2020 finalinde oynayacakları maçın öncesinde konuştu.

Harry Kane'e hayran olduğunu ve Juventus'a transfer edilmesi için çok kez görüşme yaptığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Harry Kane'e karşı oynadığım ilk maçı hatırlıyorum, İtalya ve İngiltere arasındaki bir hazırlık maçıydı ve onun özelliklerinden anında etkilenmiştim. Hava toplarında iyi, topu saklayabiliyor, asistler yapıyor, goller atıyor, frikik bile atıyor. Eski sportif direktörümüz Paratici'ye yıllar boyunca Kane ile ilgili ne kadar çok konuştuğumu sorabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"HER DETAYA DİKKAT ETMELİYİZ"

İngiltere'nin güçlü bir takım olduğunu söyleyen Chiellini, "İngiltere, İspanya değil, çok farklı bir yapıları var. Bence bu EURO'da en iyi işi çıkaran iki takım finale yükseldi. İspanyollar gibi pas yapmıyorlar ancak güçlüler ve sadece 1 gol yediler. Her detaya ayrı ayrı dikkat etmeliyiz" dedi.

İngiltere ile İtalya, 11 Temmuz günü EURO 2020 finalinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

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