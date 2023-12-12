Chiellini'den futbola veda!

Son olarak MLS takımı Los Angeles FC forması giyen Giorgio Chiellini, futbola veda ettiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chiellini'den futbola veda!
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12 Aralık 2023 18:16
İtalyan futbolunun efsane isimlerinden olan 39 yaşındaki stoper Giorgio Chiellini'den flaş bir karar geldi. 

Son olarak MLS takımı Los Angeles FC forması giyen Giorgio Chiellini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda ettiğini duyurdu. 

Chiellini yaptığı paylaşımda ''Sen hayatımın en güzel ve en yoğun yolculuğuydun. Sen benim her şeyim oldun. Seninle eşsiz ve unutulmaz bir yol kat ettim. Ama şimdi yeni bölümlere başlamanın, yeni zorluklarla yüzleşmenin ve hayatın daha önemli ve heyecan verici sayfalarını yazmanın zamanı geldi.'' ifadelerini kullandı. 

KARİYERİ 

Chiellini, kariyeri boyunca Livorno, Fiorentina, Juventus ve Los Angeles FC formaları giydi. Tecrübeli oyuncu, çıktığı 710 karşılaşmada 44 gol, 29 asist yaptı.

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