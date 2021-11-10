Chiellini'den Avrupa Süper Ligi açıklaması

Dünya futbol gündemini uzun süre meşgul eden Avrupa Süper Ligi ile ilgili Giorgio Chiellini'den açıklama geldi.



Juventus Başkanı Andrea Agnelli ile bu konuyu birkaç yıldır konuştuklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Avrupa futbolunun geleceği, milli takım turnuvalarından çok, kulüpler arasındaki turnuvalara bağlı. Tüm saygımla söylüyorum, Juventus'ta forma giyen bir futbolcu, en yüksek seviyede oynamak ister. Taraftarlar ve bizim seviyemizdeki futbolcular da belki Avrupa seviyesindeki maçlardan daha fazla görmek ister." ifadelerini kullandı.



"YENİ ORGANİZASYONLAR GEREKİYOR"



Futbol dünyasında yeni organizasyonlar için geri dönülmez bir noktaya gelindiğini belirten İtalyan futbolcu, "Kulüpler ve oyuncular, takvimde reform yapmak, bu sporda yeni organizasyonlar yaratmak adına bir araya gelmek zorundalar. Dünyanın en güzeli olan bu sporun daha da iyi olabileceğini sağlamak gerekiyor" şeklinde konuştu.





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