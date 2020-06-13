Chico: "Beşiktaş, Avrupa'da da tanıyor"

Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Chico, Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Chico: 'Beşiktaş, Avrupa'da da tanıyor'
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13 Haziran 2020 16:30
Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Chico, Beşiktaş ile karşılaşacakları maç öncesi Brezilya basınına konuştu.

Chico, "Futbola çok uzun süre ara verdik. Bu nedenle oynamadan önce stres olduk. Elimizden gelenin en iyisini vermek istiyoruz. Takım olarak iyi bir ritm yakaladık ve iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA DA TANINIYOR"

Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Beşiktaş, sadece Türkiye'nin değil, ayrıca Avrupa'nın da tanınan takımlarından bir tanesi. Bu nedenle, hepimiz elimizden gelenin fazlasını vermek zorundayız. Beşiktaş, evinde çok güçlü bir takımdır ama seyircilerin olmaması bize bir miktar avantaj sağlayabilir. Belki bu durum bizim adımıza bir avantaj olabilir." diyerek sözlerini noktaladı.

2015'te Coritiba'dan Antalyaspor'a transfer olan 33 yaşındaki Chico, bu sezon 19 resmi maçta forma giydi ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.



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