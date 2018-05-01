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Chicharito, West Ham'dan ayrılmaya hazırlanıyor!

Premier Lig takımlarından West Ham forması giyen Meksikalı forvet Javier 'Chicharito' Hernandez, sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chicharito, West Ham'dan ayrılmaya hazırlanıyor!
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01 Mayıs 2018 17:01
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen Meksikalı forvet Javier Hernandez'in sezon sonunda West Ham'dan ayrılacağı iddia edildi.

ESPN'in haberine göre West Ham'ın 29 yaşındaki forveti, 2018 Dünya Kupası'ndan sonra takımdan ayrılacak.

DEVRE ARASINDA DA AYRILMAK İSTEMİŞTİ

Sezon başında 18 milyon Euro'ya West Ham'a transfer olan Chicharito, İngiltere'de istediği süreyi alamazken devre arası transfer döneminde de takımdan ayrılmak istemişti. Beşiktaş'ın devreye girdiği Chicharito'ya o dönem West Ham izin vermemişti. Golcü futbolcu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Valencia ve Real Sociedad'ın da ilgilendiği kaydedildi.

Bu sezon ilk 11'de kendisine yer bulmakta zorluk yaşayan Chicharito, buna rağmen attığı 8 golle takımının en golcü 2. futbolcusu olarak dikkat çekiyor. Meksikalı forvet, Premier Lig'de 28 maça çıkarken 8 gol ve 1 asist üretti.



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