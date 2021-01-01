Chicago, Lonzo'ya 80 milyon dolar vermek istiyor

Chicago Bulls ve New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'un, dört yıllığı 80 milyon dolarlık bir kontrat teklifi üzerine anlaşmakla ilgilendikleri bildirildi.



Pelicans, sınırlı serbest oyuncu olan Ball'a gelme ihtimali olan bu teklifi, arzu ederse karşılama hakkına sahip olacak.



Geçtiğimiz sezon oyunun iki tarafında da becerilerini sergilemiş olan Ball, 55 maçta 14.6 sayı, 5.7 asist ve 4.8 ribaund ile 1.5 top çalma ve 0.6 blok ortalamaları tutturmuştu.



Boston Celtics'in de Lonzo'yu kadrosuna katmakla ilgilenen başka bir takım olduğu söylenmişti.



