Chicago Bulls, başantrenör olarak Billy Donovan'ı işe aldığını duyurdu.



Basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Arturas Karnisovas, yaptığı açıklamada, "Billy ve ailesini Chicago Bulls'a davet etmekten çok memnunuz." şeklinde konuştu ve şunları ekledi:



"Koçluk kariyeri boyunca sürdürdüğü başarı, kendisini farklı bir seviyeye taşıyor. Oyuncularının hem bireysel hem de toplu olarak potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olma becerisinin, kadromuzla iyi bir şekilde örtüşeceğini düşünüyoruz."



Donovan'ın işe alınması, Bulls'un Nisan ayında John Paxson ve Gar Forman'ın yerine Karnisovas'ı almasından sonraki ilk büyük hamlesi oldu.



Donovan, Oklahoma City Thunder'ın başantrenörü olarak beş yıllık bir süreçten yeni çıkmıştı. Takım genel olarak 243-157'lik bir seri yakalamış ve Thunder'ın yüzü Russell Westbrook'un Houston Rockets'a takas olmasının ardından oynanan son sezon da dahil olmak üzere, her sezon playofflara katılmaya hak kazanmıştı.



Bulls, 2018-19 sezonunun ortasında Fred Hoiberg ile yollarını ayırdıktan sonra işe aldığı eski koçu Jim Boylen'ın çalkantılı döneminden çıkıyor. Chicago, 2019-20 sezonunda Boylen ile sadece 22-43 derecesi yakalamış ve NBA'in Orlando'daki sezon devamına davet edilmemişti.



