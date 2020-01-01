Chicago Bulls'un Draft hedefi, bir oyun kurucu!

Chicago Bulls, The Ringer'a göre yaklaşan NBA Draftı'nda üst sıralardan bir oyun kurucuyu hedef alacak.



Dördüncü sırada seçim yapacak olan Bulls, Draft'ta halihazırda iyi bir yerden tercih yapacak ekiplerden biri konumunda.



The Ringer, Bulls ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Lig kaynakları, Bulls'un büyük olasılıkla Draft'ta üst sıralardan bir oyun kurucuyu hedeflediğini söylüyor, bu yüzden geçen haftaki tahmin listesinde Killian Hayes'i aldıkları görülmüştü. Ancak LaMelo (Ball), bu sınıftaki en yetenekli pasör ve cazip bir seçim olsa da, bu durum Zach LaVine ve Coby White'ın Chicago'daki gelecekleri hakkında soru işaretleri doğuracaktır."



