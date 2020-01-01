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Chicago Bulls'un algısı, koçlar arasında iyi bir yerde değil!

Chicago Sun-Times'tan Joe Cowley, Chicago Bulls organizasyonunun diğer NBA koçları arasında bir "algı sorunu" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Sun-Times'tan Joe Cowley, Chicago Bulls organizasyonunun diğer NBA koçları arasında bir "algı sorunu" olduğunu söyledi.

Cowley, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bir algılama sorunu var ve dışarıdan geldiğinizde - Arturas'ın ve Marc Eversley'nin yaptığı gibi - bu algı sorununun ne olduğunu biliyorsunuz. Dallas koçu Rick Carlisle, antrenörler birliğinin ve bir sürü koçun, Bulls ve antrenörlere yönelik uygulamalarına karşı yapılan küçümsenmeyi açıkça belirtmişti. Son otuz ya da kırk yıldır adamları Noel arefesinde işten çıkarmalarıyla, onlara bir mal muamelesi yaptıklarını göstermişlerdi."

Takımın koç Jim Boylen'ı geride bırakmasının beklendiği dönemde, Ime Udoka'nın bu pozisyon için en iyi aday olduğu ortaya çıkmıştı.

Toronto Raptors asistan koçu Adrian Griffin'in de aday olduğu eklendi.


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