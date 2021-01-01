Chicago Bulls'da, KOVID-19 pozitif vakası!

Chicago Bulls başantrenörü Billy Donovan, takımın forveti Chandler Hutchison'ın KOVID-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.



Bulls'un 29 ve 31 Aralık tarihlerinde Washington Wizards'a karşı oynarken, Hutchison'ın Washington'da kaldığı kaydedildi.



Takım arkadaşları Lauri Markkanen, Tomas Satoransky ve Ryan Arcidiacono'nun, ligin sağlık ve güvenlik protokolü kapsamında kalmaya devam ettikleri ve Chicago'ya geri döndükleri kaydedildi.



Hutchison'ın pozitif test sonucu, ligin 30 Aralık'ta testin son turunda 495 oyuncudan sıfır pozitif test olduğunu duyurduğundan sonra gelmiş oldu.



Bu sezon dört maçta oynayan 24 yaşındaki Hutchison, maç başına 13.0 dakikada 3.3 sayı, 4.3 ribaund ve 1.0 asist ortalamalar kaydetmişti.



