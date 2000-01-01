Chicago Bulls'a yeni başkan yardımcısı; Arturas Karnisovas

Chicago Bulls ve eski Denver Nuggets genel menajeri Arturas Karnisovas'ın, takımın yönetici başkan yardımcısı olması için anlaşmayı imzalamak üzere oldukları bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Karnisovas, Denver'ı Chicago için terketmeyi kabul etti. Litvanyalı yöneticinin özgeçmişinde, Tim Connely ve Josh Kroenke'ye Nuggets'ı alt sıralardan, meşru bir şampiyonluk yarışmacısı haline dönüştürme konusunda yardım etmesi bulunuyor.



Wojnarowski'nin tweeti şu şekildeydi:



"Bulls bu akşam Karnisovas'a iş teklif etti ve gece boyunca ayrıntıları müzakere ettiler. Karnisovas, Tim Connelly ve Josh Kroenke'nin Nuggets'ı bir Batı Konferansı yarışmacısı olması için inşa etmesine yardımcı olduktan sonra, Denver'dan Chicago için ayrılacak."



Bulls'un yönetici başkan yardımcısı olarak, Karnisovas'ın harap olmuş kadroyu yeniden inşa etme görevi bulunuyor. 2019-20 sezonunun askıya alınmasından önce, Bulls 22-43'lük bir dereceye sahipti. En son playofflara 2017'de kalmış, ancak son iki sezonda 30 galibiyet sınırına bile ulaşamamışlardı.



Bu hamle, bazı Bulls oyuncularının, takımın her ne pahasına olursa olsun kaçınmaya çalıştığı bir senaryoydu, bu da daha fazla sezon geçirmek yerine ayrılmayı tercih ettiklerini anlamına geliyor.



Karnisovas, Nuggets'a 2013 yılında genel menajer yardımcısı olarak katılmıştı. Bu, Nuggets'ın 10 kez üst üste playofflara kalmasından sonra, kadrolarını yeniden inşa etmek üzere olduğu zamandı.



