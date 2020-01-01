Chicago Bulls, yeni koçunu bulmaya yakın!

Chicago Bulls'un birkaç başantrenör adayı ile mülakatı sonrası, nihayet bir sonuç listesine yaklaştığı bildirildi.



The Athetic'ten Shams Charania'nın son raporuna göre, Denver Nuggets yardımcı koçu Wes Unseld Jr., Philadelphia 76ers yardımcı koçu Ime Udoka, Milwaukee Bucks yardımcı koçu Darvin Ham ve eski Brooklyn Nets başantrenörü Kenny Atkinson, oldukça iyi mülakatlar geçirdi.



Udoka, Bulls'un ön büro sürecinin başında eski koç Jim Boylen'ın yerini almanın favorisi olsa da, Wes Unseld Jr., Nuggets'ın inanılmaz playoff maratonu nedeniyle ivme kazanıyor gibi görünüyor.



Nuggets'ın başantrenörü Michael Malone, Unseld Jr.'ın bir NBA başantrenörü olması gerektiğini şu şekilde aktarmıştı:



"Wes Unseld bir başantrenör olmalı. Savunmamızı o yönetiyor. Wes'in işini yapacağına güveniyorum. Son üç maçtaki savunmamız olağanüstü oldu. İkinci yarıda o takımı 33 sayıda tutmak mi? Sanırım son maçta ikinci yarıda 35 sayı atmışlardı. Playoffların ilk turunda en yüksek hücum reytingi olan takıma karşı mı? Bu hiç duyulmamış bir şey."



Bulls'un yeni basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Arturas Karnisovas, Denver'dan birkaç ay önce döndükten sonra Unseld ile çalışma tecrübesine de sahip olmuştu.



