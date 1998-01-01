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Chicago Bulls, yeni bir GM arayışında!

Chicago Bulls'un, bu yaz yönetim yapısını değiştirmeyi planladığı ve beklenen değişiklikler arasında Gar Forman'ın genel menajer olarak işine son verilebileceği söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls'un, bu yaz yönetim yapısını değiştirmeyi planladığı ve beklenen değişiklikler arasında Gar Forman'ın genel menajer olarak işine son verilebileceği söylendi.

Aramalarında erken ivme kazanan ismin, şu anda Indiana Pacers genel menajeri Chad Buchanan olduğu iddia edildi.

Forman'a, takım içindeki scout departmanında bir iş teklif edileceği ve o departmanda da bazı değişiklikler yapılacağı belirtildi.

PAXSON'IN DA TAKIM İÇİNDE KALMASI BEKLENİYOR

Forman'ın muadili John Paxson'ın, hangi rolü dolduracağı belirsiz olsa da, takımda kalmasının beklendiği açıklandı. Takımın, Paxson'ın liderliğine ve vizyonuna halen değer verdiği ifade edildi.

Bundan önce, takımın All-Star Hafta Sonunu bir ağ oluşturmak ve yeni bir ön ofis araması için kampanyala başlatmak adına kullandığını belirten bir rapor bulunuyordu.

Bu raporda, Bulls'un "daha hararetli bir şekilde" bir genel menajer aradığı söyleniyordu.

Forman, 10 yılı aşkın bir süredir Bulls'un genel menajeri konumunda ve 1998 yılında bir scout olarak takım ile çalışmaya başlamıştı.


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