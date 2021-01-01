Chicago Bulls, Vasilje Micic ile ilgileniyor

Anadolu Efes'in yıldız guardı ve 2021 EuroLeague MVP'si Vasilje Micic'in, bu yaz Chicago Bulls'un radarında yer alabileceği söylendi.



Mozzart Sport'a göre Bulls ekibi, Micic'i kadrosuna katmayı ve 29 Haziran'daki NBA Draft gecesinden önce Oklahoma City Thunder'dan oyuncu haklarını almak için piyasaya çıkmaya hazır.



Micic, turnuvanın MVP'si olarak EuroLeague'de inanılmaz bir sezon geçirmiş ve Efes'i kulüp tarihindeki ilk şampiyonluğuna taşımıştı.



EuroLeague'deki sezonunu maç başına 16.7 sayı, 4.9 ribaund ve 2.9 ribaund ile tamamlayan Micic, 2021 Final Four'un en değerli oyuncusu seçilmişti.



Geçtiğimiz hafta Almanya'nın Köln kentinde oynanan EuroLeague yarı finalinde ve finalinde 25.0 sayı, 5.5 asist, 3.0 ribaund ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



