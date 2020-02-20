Chicago Bulls oyuncularında koronavirüse rastlanmadı

Chicago Bulls'daki hiçbir oyuncuda koronavirüs semptomları bulunmadığı söylendi.



Bulls en son, koronavirüse sahip olan Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'ın bulunduğu Utah Jazz'e karşı oynamış olan Cleveland Cavaliers ekibine karşı Salı günü oynamıştı.



NBC Sports Chicago'dan K.J. Johnson, şu şekilde konuştu:



"Bulls'un seyahat eden hiçbir üyesi, kaynaklara göre semptomatik değildir. Herhangi bir belirti ortaya çıkarsa, test için nereye gideceklerine dair özel talimatlar verilmiştir. Organizasyon, lig direktiflerini takip etmeye devam edecektir."



BİRKAÇ GÜN ANTRENMAN YAPILMAYACAK



Takımın, ekibin sağlık personelinin önerisi olarak tüm basketbol operasyonlarını önümüzdeki birkaç gün için durduracağı açıklandı.



Ayrıca takımın yaptığı duyuruya göre, oyunculardan ve ekip personelinden Chicago bölgesinde kalmaları istendiği ve "kişisel hijyen ve sosyal mesafeyle ilgili iyi kararlar" vermelerinin teşvik edildiği de eklendi.



2019-20 NBA sezonunun geri kalanı ertelenmiş durumda.



