Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Chicago Bulls, Garrett Temple'ı kadrosuna kattı

Chicago Bulls, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Garrett Temple ile tek yıllığı 5 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve 2020-21 sezonu için ekibe veteran bir varlık katmış oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Garrett Temple ile tek yıllığı 5 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve 2020-21 sezonu için ekibe veteran bir varlık katmış oldu.

Temple, 2019-20 sezonunda Brooklyn Nets'te oynamış, ancak takım yeni sezon için kendisinin opsiyonunu kullanmamayı tercih etmişti. 34 yaşındaki oyuncu, yeni kariyer yılında, yeniden yapılanan Bulls ekibine katılıyor olacak.

Son beş sezonda beşinci takımı için forma giyecek olan Temple, geçtiğimiz sezon Nets formasıyla oynadığı ve 35'inde ilk beş başladığı 63 maçta 10.3 sayı ortalaması yakalamıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal