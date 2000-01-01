Chicago Bulls, Garrett Temple'ı kadrosuna kattı

Chicago Bulls, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Garrett Temple ile tek yıllığı 5 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve 2020-21 sezonu için ekibe veteran bir varlık katmış oldu.



Temple, 2019-20 sezonunda Brooklyn Nets'te oynamış, ancak takım yeni sezon için kendisinin opsiyonunu kullanmamayı tercih etmişti. 34 yaşındaki oyuncu, yeni kariyer yılında, yeniden yapılanan Bulls ekibine katılıyor olacak.



Son beş sezonda beşinci takımı için forma giyecek olan Temple, geçtiğimiz sezon Nets formasıyla oynadığı ve 35'inde ilk beş başladığı 63 maçta 10.3 sayı ortalaması yakalamıştı.



