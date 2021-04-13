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Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers maçı canlı izle Tuttur'da

Chicago Bulls, Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers'ı bu gece TSİ 03:00'te Şikago'daki United Center'da ağırlayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls, Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers'ı bu gece TSİ 03:00'te Şikago'daki United Center'da ağırlayacak.  Karşılaşma NBA maçlarını yayınlayan Tuttur'da canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca maç öncesi ve canlı olarak karşılaşmaya Tuttur'da iddaa oynanabilecek.

Her iki takım da Doğu Konferansı'nın playoff noktalarının dışında bulunsa da, aralarından birinin halen sezon sonrasına devam etme umudu bulunuyor. Bulls, All-Star pivotu Nikola Vucevic'i takas yoluyla aldıktan sonra playoff umutlarını sürdürse de, o zamandan beri halen sıkıntısı devam ediyor. Yeniden yapılanan Cavs ekibi ise, konferansta sondan üçüncü sırada yer alıyor.

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BULLS'UN SON DURUMU

Son 14 maçında 11 kez yenilen Bulls, ayrıca son beş maçını da kaybetmişti ve bir süre de en skorer oyuncusu Zach LaVine'den yoksun olacak. Bulls'un bu geceden itibaren, kaderini tersine çevirmek ve bir playoff hamlesi yapmak için sezonda yaklaşık bir aylık bir süresi kalmış bulunuyor.

Tahmini ilk beş:

PG: Tomas Satoransky
SG: Garrett Temple
SF: Patrick Williams
PF: ThaddeusYoung
C: Nikola Vucevic

CAVALIERS'IN SON DURUMU

Perşembe gecesi Golden State Warriors'a mağlup olduktan sonra, Cavaliers son 11 maçının sekizini kaybetmiş oldu. Guard oyuncular Damyean Dotson ve Dylan Windler tüm ay boyunca diz sorunları nedeniyle kadro dışı oldukları için, ekibin backcourt rotasyonu boş durumda.

Tahmini ilk beş:

PG: DariusGarland
SG: Collin Sexton
SF: Isaac Okoro
PF: Dean Wade
C: Jarrett Allen


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